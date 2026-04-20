به گزارش خبرنگار، عصر امروز برخی رسانه‌ها خبر از اجرای عملیات انهدام مهمات عمل‌نکرده به‌جا مانده از جنگ رمضان در محدوده‌ای از استان قم دادند.



پیگیری‌های خبرنگار مهر، با منابع مسئول نشان می‌دهد که چنین عملیاتی تا این لحظه به تأیید نهادهای ذی‌ربط نرسیده است.



در همین راستا، سپاه امام علی بن ابی‌طالب (ع) استان قم نیز صحت این خبر را تأیید نکرده و گزارشی رسمی در این خصوص منتشر نشده است.

