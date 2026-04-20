به گزارش‌خبرنگار مهر، بهمن‌نوری شامگاه دوشنبه در دیدار با اعضای تیم ملی کوراش از عزم جدی مسئولان استانی مبنی بر ارتقا امکانات زیر ساختی و سخت افزاری ورزش خبر داد و گفت: مسیر ورزش، مسیر سالم زندگی کردن است و هر چقدر شرایط ورزش برای جوانان را بیشتر فراهم‌کنیم‌، قطعا هزینه برای کاهش آسیب های اجتماعی کمتر می شود.

وی فراهم کردن امکانات ورزش کوراش به صورت استاندارد جهانی در خراسان شمالی را از الویت های ورزش استان بر شمرد و افزود: کاری کنیم خراسان شمالی را در دنیای ورزش با کوراش بشناسند، زیرا کوراش خراسان شمالی استعداد مدال آوری جهانی را دارد.

استاندار خراسان شمالی به هزینه های بسیار خوب در مرمت سالن علیدخت بجنورد با هدف افزایش امکانت ورزشی اشاره کرد و از ساخت خوابگاه استاندارد در این‌مجموعه متناسب با حضور ورزشکاران ملی و بین المللی خبر داد.

نوری در ادامه به افتتاح زورخانه شهید صفا در یکی از محلات کم برخوردار مرکز استان اشاره کرد و بیان داشت : ساخت سالن ورزشی چند منظوره با مشارکت منابع استانی، ملی و سازمان بازآفرینی وزارت راه برای حضور هر چه بیشتر جوانان آن‌منطقه در ورزش پیش بینی شده است.

وی در ادامه با ابراز خرسندی از حضور چندین باره در بین کوراشکاران گفت: با تاکید وزیر ورزش ‌و جوانان تمرکز بیشتری بر کوراش ووشوی استان داریم.

استاندارخراسان شمالی همچنین با تبریک ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختر ، حضور عفیفانه و شجاعانه ی دختران ورزشکار در عرصه بین الملل را افتخاری ارزشمند برای کشور دانست.

نوری در پایان با توصیه ورزشکاران بر طلب دعای خیر از پدر و مادر در لحظات حساس ورزشی گفت: قلب یک‌ملت با قهرمانان بر روی تشک ورزش برای ایران و اهتزار پرچم کشور می تپد.