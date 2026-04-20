به گزارش خبرنگار مهر، هادی قوامی عصر دوشنبه در گفتوگو با رسانهها عنوان کرد: استاندار خراسان شمالی به دستگاههای اجرایی تذکر داد که پرونده پروژه پرورش شترمرغ در تیغ منظور (مکان مورد تخریب توسط سرمایهگذار) به هیچ وجه اجرایی نمیشود و به مکان دیگری که توجیه داشته باشد، منتقل میشود.
از آبان ماه سال گذشته، اهالی روستای رویین اسفراین متوجه تسطیح حدود ۱۰ هکتار از دامنه کوه تیغ منظور برای اجرای طرح پرورش شترمرغ شدند.
با پیگیریهای مکرر اهالی روستا و رسانههای خراسان شمالی، بهمن نوری استاندار دستور توقف اجرای این پروژه تنشزا در روستای هدف گردشگری استان را داد و در نهایت دستور جابجایی مکان پروژه از سوی استاندار خراسان شمالی صادر شد.
