به گزارش خبرنگار مهر هادی قوامی پیش از ظهر پنجشنبه در شورای برنامه ریزی خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، بر ضرورت تدوین خطمشی روشن و هدفمند برای هدایت سرمایهگذاران در استانها تأکید کرد.
قوامی با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی اظهار کرد: بخش خصوصی به دنبال کسب سود است و باید شرایطی فراهم شود تا این هدف در چارچوب ظرفیتها و نیازهای واقعی استانها همراستا شود.
وی افزود: در استانها برخی پروژهها دارای ویژگیهای خاصی هستند که اگرچه ممکن است در فهرست رسمی طرحهای اقتصاد مقاومتی قرار نگرفته باشند، اما میتوانند برای سرمایهگذاران بخش خصوصی جذاب و قابل اجرا باشند.
نماینده مردم اسفراین و بام و صفیآباد در مجلس با تأکید بر محدود بودن منابع و نامحدود بودن نیازها گفت: در صدور مجوزهای سرمایهگذاری باید دقت و بررسیهای کارشناسی دقیق صورت گیرد تا طرحها از توجیه اقتصادی لازم برخوردار باشند.
قوامی تصریح کرد: لازم است مسئولان اقتصادی استانها خطمشی مشخصی برای هدایت سرمایهگذاران تدوین کنند تا سرمایهها به سمت ظرفیتهای خالی و مزیتهای واقعی استان سوق داده شود.
وی همچنین هشدار داد: صدور مجوزهای غیرهدفمند میتواند موجب ایجاد اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی موجود و حتی تعطیلی برخی از آنها شود.
این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: تأمین زیرساختها، پرداخت تسهیلات و سایر حمایتهای دولتی باید بر اساس همین خطمشی مشخص و در راستای تقویت تولید و سرمایهگذاری هدفمند انجام شود.
