۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۰

قوامی: هدایت هدفمند سرمایه‌گذاران نیازمند خط‌مشی مشخص است

بجنورد- نماینده مردم اسفراین و بام و صفی‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: هدایت هدفمند سرمایه‌ها به سمت ظرفیت‌های واقعی استان‌ها، نیازمند خط‌مشی مشخص و جلوگیری از صدور مجوزهای غیرهدفمند است.

به گزارش خبرنگار مهر هادی قوامی پیش از ظهر پنجشنبه در شورای برنامه ریزی خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، بر ضرورت تدوین خط‌مشی روشن و هدفمند برای هدایت سرمایه‌گذاران در استان‌ها تأکید کرد.

قوامی با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی اظهار کرد: بخش خصوصی به دنبال کسب سود است و باید شرایطی فراهم شود تا این هدف در چارچوب ظرفیت‌ها و نیازهای واقعی استان‌ها هم‌راستا شود.

وی افزود: در استان‌ها برخی پروژه‌ها دارای ویژگی‌های خاصی هستند که اگرچه ممکن است در فهرست رسمی طرح‌های اقتصاد مقاومتی قرار نگرفته باشند، اما می‌توانند برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی جذاب و قابل اجرا باشند.

نماینده مردم اسفراین و بام و صفی‌آباد در مجلس با تأکید بر محدود بودن منابع و نامحدود بودن نیازها گفت: در صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری باید دقت و بررسی‌های کارشناسی دقیق صورت گیرد تا طرح‌ها از توجیه اقتصادی لازم برخوردار باشند.

قوامی تصریح کرد: لازم است مسئولان اقتصادی استان‌ها خط‌مشی مشخصی برای هدایت سرمایه‌گذاران تدوین کنند تا سرمایه‌ها به سمت ظرفیت‌های خالی و مزیت‌های واقعی استان سوق داده شود.

وی همچنین هشدار داد: صدور مجوزهای غیرهدفمند می‌تواند موجب ایجاد اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی موجود و حتی تعطیلی برخی از آن‌ها شود.

این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: تأمین زیرساخت‌ها، پرداخت تسهیلات و سایر حمایت‌های دولتی باید بر اساس همین خط‌مشی مشخص و در راستای تقویت تولید و سرمایه‌گذاری هدفمند انجام شود.

کد مطلب 6836764

