نوری: نیروگاه خورشیدی ۷۲ مگاواتی اسفراین آماده افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری پیش از ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از نیروگاه خورشیدی ۷۲ مگاواتی «قاسم‌خان» اسفراین با اشاره به اهمیت گذار به سمت انرژی‌های پاک، اعلام کرد: برای ساخت این نیروگاه عظیم خورشیدی، ۴.۵ همت اعتبار اختصاص یافته است.

استاندار خراسان شمالی افزود: در حال حاضر فاز نخست این پروژه با ظرفیت ۱۲ مگاوات و با هزینه‌ای بالغ بر ۷۲۰ میلیارد تومان تکمیل شده و آماده افتتاح است.

نوری ادامه داد: این میزان توان تولیدی با تزریق به شبکه سراسری برق، قادر خواهد بود نیاز برق مصرفی شهری استان را به طور کامل تأمین کند.

وی در پایان، ضمن قدردانی از تلاش‌های کارگزاران حوزه انرژی، بر ضرورت تسریع در تکمیل سایر فازهای این نیروگاه تأکید کرد.