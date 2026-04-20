کشف کود قاچاق فاقد مجوز در شاهرود؛ ۲ نفر به تعزیرات معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی غروب دوشنبه در جریان انجام یک ماموریت پلیسی عملکرد ایست بازرسی های شهرستان را مطلوب خواند و ادامه داد: در همین راستا ماموران کلانتری ۱۷ مجن هنگام کنترل محور مواصلاتی متوجه مورد مشکوک شدند.

وی اظهار کرد: این مورد مشکوک در واقع کامیونت عبوری حامل بار کود شیمیایی بود که خودرو متوقف و دستور بازرسی آن صادر شد.

فرمانده انتظامی شاهرود با اشاره به اینکه این کامیونت حاوی ۱۷۱ کسیه کود شیمیایی بود، ادامه داد: این محموله فاقد مجوز لازم بوده است.

شائینی از دستگیری دو نفر در این راستا خبر داد و بیان کرد: این افراد به تعزیرات حکومتی شهرستان شاهرود معرفی شده و کود قاچاق نیز ضبط و خودرو راهی پارکینگ شده است.

وی ارزش محموله را دو میلیارد ریال برآورد کرد و اظهار داشت: پلیس با هر گونه مصادیق قاچاق بدون مماشات برخورد قاطع می کند.