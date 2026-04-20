سروش: ۳۰۰ میلیارد تومان برای احداث بیمارستان روانسر مصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی سروش بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از پروژه بیمارستان روانسر و در جمع خبرنگاران، با اشاره به آغاز اقدامات جهادی برای احداث این مرکز درمانی به عنوان یک مطالبه جدی با پشتوانه دانشگاه و دولت، اظهار کرد: شهرستان روانسر با جمعیتی بالغ بر ۵۲ هزار نفر، در حالی از نعمت داشتن بیمارستان محروم است که هم‌اکنون دارای ۴۹ پزشک عمومی، پنج پزشک متخصص و بیش از ۵۰ پرستار مجرب است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه افزود: این ظرفیت بالای نیروی انسانی در حوزه سلامت منطقه نشان می‌دهد که ایجاد یک بیمارستان مجهز و استاندارد، نه تنها حق مسلم و طبیعی مردم شریف این شهرستان است، بلکه برای توسعه توریسم سلامت در منطقه نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی در ادامه با تقدیر از همکاری‌ها و تعاملات صورت گرفته، تصریح کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر و دلسوزانه نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی، استاندار کرمانشاه، فرماندار روانسر و رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان، یک اقدام جهادی و گروهی منسجم برای تحقق این هدف دیرینه آغاز شد.

سروش با اشاره به اعتبارات در نظر گرفته شده برای این طرح کلان، بیان کرد: در جریان سفر ریاست‌جمهوری به استان نیز احداث این بیمارستان مورد بررسی و تأیید قرار گرفت و برای اجرای این پروژه درمانی مهم، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار سه‌ساله مصوب شده است؛ اما باید واقع‌بین بود و توجه داشت که با توجه به اهمیت و حجم گسترده پروژه، قطعاً برای تکمیل آن نیاز به منابع مالی بیشتری وجود دارد.

وی با تأکید بر اینکه احداث بیمارستان روانسر تنها مختص به این شهرستان نیست و برای کل استان کرمانشاه دارای اهمیت راهبردی است، خاطرنشان کرد: به دلیل همین اهمیت ویژه، کارشناسان مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه به‌صورت منظم و هفتگی از روند اجرای پروژه بازدیدهای میدانی به عمل می‌آورند و یک ناظر مقیم نیز در محل پروژه مستقر شده است تا نظارت‌ها دقیق‌تر باشد. تمام تلاش مجموعه دانشگاه علوم پزشکی بر این است که در زمان مقرر، بیمارستانی مجهز و کاملاً در شأن مردم منطقه را تکمیل کرده و تحویل دهیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه در پایان سخنان خود به موضوع حیاتی تأمین نیروی انسانی، ساختار سازمانی و استقرار تجهیزات بیمارستان نیز اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از هرگونه وقفه در ارائه خدمات پس از ساخت بنا، از هم‌اکنون برنامه‌ریزی‌های لازم و اصولی برای تأمین نیروهای متخصص و تجهیزات پزشکی مورد نیاز آغاز شده است تا همزمان با اتمام و تکمیل پروژه فیزیکی، آمادگی کامل برای پذیرش بیمار و ارائه خدمت ایجاد شده باشد.