۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲

سروش: ۳۰۰ میلیارد تومان برای احداث بیمارستان روانسر مصوب شد

کرمانشاه- رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: با اقدامات جهادی و تخصیص ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب سه‌ساله، احداث بیمارستان شهرستان روانسر آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سروش بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از پروژه بیمارستان روانسر و در جمع خبرنگاران، با اشاره به آغاز اقدامات جهادی برای احداث این مرکز درمانی به عنوان یک مطالبه جدی با پشتوانه دانشگاه و دولت، اظهار کرد: شهرستان روانسر با جمعیتی بالغ بر ۵۲ هزار نفر، در حالی از نعمت داشتن بیمارستان محروم است که هم‌اکنون دارای ۴۹ پزشک عمومی، پنج پزشک متخصص و بیش از ۵۰ پرستار مجرب است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه افزود: این ظرفیت بالای نیروی انسانی در حوزه سلامت منطقه نشان می‌دهد که ایجاد یک بیمارستان مجهز و استاندارد، نه تنها حق مسلم و طبیعی مردم شریف این شهرستان است، بلکه برای توسعه توریسم سلامت در منطقه نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی در ادامه با تقدیر از همکاری‌ها و تعاملات صورت گرفته، تصریح کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر و دلسوزانه نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی، استاندار کرمانشاه، فرماندار روانسر و رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان، یک اقدام جهادی و گروهی منسجم برای تحقق این هدف دیرینه آغاز شد.

سروش با اشاره به اعتبارات در نظر گرفته شده برای این طرح کلان، بیان کرد: در جریان سفر ریاست‌جمهوری به استان نیز احداث این بیمارستان مورد بررسی و تأیید قرار گرفت و برای اجرای این پروژه درمانی مهم، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار سه‌ساله مصوب شده است؛ اما باید واقع‌بین بود و توجه داشت که با توجه به اهمیت و حجم گسترده پروژه، قطعاً برای تکمیل آن نیاز به منابع مالی بیشتری وجود دارد.

وی با تأکید بر اینکه احداث بیمارستان روانسر تنها مختص به این شهرستان نیست و برای کل استان کرمانشاه دارای اهمیت راهبردی است، خاطرنشان کرد: به دلیل همین اهمیت ویژه، کارشناسان مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه به‌صورت منظم و هفتگی از روند اجرای پروژه بازدیدهای میدانی به عمل می‌آورند و یک ناظر مقیم نیز در محل پروژه مستقر شده است تا نظارت‌ها دقیق‌تر باشد. تمام تلاش مجموعه دانشگاه علوم پزشکی بر این است که در زمان مقرر، بیمارستانی مجهز و کاملاً در شأن مردم منطقه را تکمیل کرده و تحویل دهیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه در پایان سخنان خود به موضوع حیاتی تأمین نیروی انسانی، ساختار سازمانی و استقرار تجهیزات بیمارستان نیز اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از هرگونه وقفه در ارائه خدمات پس از ساخت بنا، از هم‌اکنون برنامه‌ریزی‌های لازم و اصولی برای تأمین نیروهای متخصص و تجهیزات پزشکی مورد نیاز آغاز شده است تا همزمان با اتمام و تکمیل پروژه فیزیکی، آمادگی کامل برای پذیرش بیمار و ارائه خدمت ایجاد شده باشد.

