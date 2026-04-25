تغییر طراحی آیفون به مناسبت ۲۰ سالگی آن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، افشاگری ها حاکی از جزئیاتی بیشتر در این باره است و این امر حداقل درباره گوشه های نمایشگر صادق و حاکی از تغییری قابل توجه نسبت به رویکرد معمول اپل است.

طبق اطلاعاتی که «Digital Chat Station» در ویبو به اشتراک گذاشته، اپل همراه سامسونگ مشغول توسعه نمایشگری برای مدل سالگرد این آیفون هستند که دو نکته متمایز دارد. نخست آنکه احتمالا پنل گوشی لایه پلاریزه نخواهد داشت که این امر ضخامت دستگاه را کمتر و کارآمدی آن را بیشتر می کند. این امر پدیده تازه ای در صنعت موبایل نیست اما اپل هیچ گاه آن را در آیفون انجام نداده است.

اما دومین مورد آشکار تر است. طبق گزارش ها نمایشگر طراحی با چهار گوشه خمیده خواهد داشت. اپل در حال تنظیم دقیق انحنای این دستگاه است، هرچند هنوز مشخص نیست ظرافت این خمیدگی ها تا چه حد است.

تاکنون در هیچ یک از آیفون های تولید شده از نمایشگر خمیده استفاده نشده بود. اما اپل هم اکنون به این سمت حرکت می کند از آیفون ۱۵ به بعد لبه های دستگاه اندکی ارتقا یافته اند تا راحت تر در دست جای گیرند و مدل های آیفون ۱۷ پرو نیز این رویکرد را فراتر برده و از طراحی بدنه ظریف تر آلومینیومی بهره بردند.