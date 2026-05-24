کانسپت آیفون ۲۰ با گوشه های خمیده نمایش داده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، یک رندر ویدئویی جدید منتشر و ادعا شده این دستگاه «آیفون ۲۰ » است و نشان می دهد این سری احتمالا شاهد یکی از بزرگترین تغییرات طراحی در تاریخچه آیفون باشد.

کانال fpt در یوتیوب ویدئویی منتشر کرده و مدعی شده این دستگاه هم اکنون در مراحل اولیه تولید است. هرچند اپل هنوز به طور رسمی این اطلاعات را تایید نشده اما رندر مذکور بسیاری از شایعاتی که ماه های اخیر منتشر شده و همچنین تحلیل های مارک گرومن، خبرنگار بلومبرگ را ترکیب کرده است.

رندرهای این ویدئو، آیفون ۲۰ را به شکل یک دستگاه تقریبا بدون لبه نشان می دهند که شیشه نمایشگر تا چهار لبه آن ادامه می یابد. پنل پشتی موبایل نیز تمام شیشه است. جلوی آیفون نیز حسگر Face ID زیر نمایشگر وجود دارد و در بخش های کناری دستگاه هیچ دکمه فیزیکی دیده نمی شود.

آنچه احتمالا افراد را سردر گم کند، نام دستگاه است. اگر اپل قرار باشد آیفون ۱۸ را در سال جاری عرضه کند، پیش بینی می شود مدل ۲۰۲۷ میلادی آیفون ۱۹ نامیده شود. اما طبق شایعات ممکن است اپل سال آینده آیفون ۲۰ را به مناسبت بیستمین سالگرد عرضه آیفون اصلی معرفی کند.

این شرکت قبلا اعلام مشابهی را انجام داده بود و در سال ۲۰۱۷ که دهمین سالگرد عرضه آیفون بود به جای سری ۹، سری آیفون ایکس را رونمایی کرد.

در این ویدئو ادعا شده سری آیفون ۲۰ سه تغییر طراحی اساسی دارد. نخست چهار گوشه خمیده در دستگاه است. طبق گزارش ها اپل مشغول همکاری با سامسونگ برای تولید پنل او ال ای دی سفارشی سازی است که چهار گوشه آن اندکی خمیده است. دومین تغییر بزرگ احتمالا حذف «دینامیک آیسلند» است. براساس افشاگری ها، دوربین جلویی دستگاه و سیستم Face ID احتمالا به طور کامل زیر نمایشگر قرار می گیرند. سومین تغییر نیز به حذف دکمه های فیزیکی مرتبط است. احتمالا اپل به جای دکمه های سنتی خاموش و روشن کردن و کنترل صدا از قابلیت های کنترل لمسی با بازخورد ارتعاشی استفاده کند.

این باز طراحی احتمالا با ارتقاهای سخت افزاری بزرگی ارائه می شود.

تخمین زده می شود در این دستگاه از تراشه دو نانومتریA۲۱ اپل استفاده شود. دوربین اصلی آیفون ۲۰ نیز یک حسگر ۲۰۰مگاپیکسلی با فناوری ارتقا یافته HDR است. اپل همچنین مدعی است از فناوری باتری سیلیکونی - کربنی در این دستگاه استفاده می کند.

اپل هم اکنون مشغول همکاری با سامسونگ و ال جی برای حل برخی چالش های مرتبط با نمایشگر با چهارگوشه خمیده است. یک مشکل اصلی در این زمینه کاهش درخشش نمایشگر در اطراف لبه های خمیده آن است.