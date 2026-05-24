به گزارش خبرنگار مهر، هنرمندان و فعالان عرصه موسیقی طی ۲ ماه گذشته که از کنسرت و اجراهای زنده موسیقی کمتر خبری بود، اقدام به انتشار تولیدات و آثارشان در قالب آلبوم کردند. چارچوبی که عمده آنها با محوریت توزیع در فضای مجازی شکل گرفت که طی سال های اخیر و با منسوخ شدن خرید نسخه فیزیکی آلبوم ها تبدیل به محور اصلی فروش آثار موسیقایی شده است.

مسیری که در کشورمان با آسیب ها و چالش های بسیار زیادی روبه‌رو است و دربرگیرنده ملاحظاتی است که می بایست به واسطه تغییر در نظام فروش آثار موسیقایی که در تمام دنیا نیز با اما و اگرهایی همراه است، به فکر ایجاد فضای نظام مندتر و موثرتری برای آن بود.

آنچه می خوانید مروری کوتاه بر آلبوم هایی است که از آغاز سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه در اختیار مخاطبان موسیقی قرار گرفته اند.

«نای بند» ؛ شنیدن موسیقی طبیعت ایران در یک آلبوم

پروژه موسیقایی «نای بند» با هنرمندی اسماعیل غلامی در قالب آلبومی مشتمل بر قطعاتی برگرفته از جغرافیا و مناطق زیست‌محیطی معروف ایران در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

«نای بند»، «الیمستان»، «شادگان»، «شهداد»، «آوالان (بر اساس پیش‌درآمد اصفهان اثر زنده‌یاد محمدرضا لطفی)»، «هورامان (بر اساس اثر مظهر خالقی)» و «نخیلو» عنوان قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده‌اند.

«اسیر شب»؛ خوانش آثار بزرگان ادبیات ایران زمین با موسیقی

آلبوم «اسیر شب» به آهنگسازی محمدجواد رکنی و خوانندگی علیرضا زرینی طی روزهای گذشته در ژانر موسیقی کلاسیک ایرانی در دسترس شنوندگان قرار گرفته است.

«پیش درآمد سه گاه»، «دونوازی تار و تمبک»، «ساز و آواز سه گاه»، تصنیف «اسیر شب»، «مخالف نوازی نی»، تصنیف «طواف کعبه»، «چهار مضراب مخالف سه گاه» با اشعاری از حافظ، فخرالدین عراقی و سمانه علیخانی آثاری هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

محمدجواد رکنی آهنگساز و سرپرست گروه، علیرضا زرینی خواننده، رامین شاهین کار نوازنده تار، کاوه آهنگرانی نوازنده بم تار، مه زاد مهجور نوازنده تمبک، محمد نعمتی نوازنده نی، نوشین افتخاری افشار نوازنده سنتورباس، امیرعباس اسماعیلی نوازنده کمانچه، امیرمسعود اقبالی نوازنده قیچک، نوشین افتخاری افشار تهیه کننده، زهرا مرادی طراح جلد، موسسه «نوای مهر» ناشر عوامل اجرایی این پروژه موسیقایی را تشکیل می دهند.

«تروشنای عاشقی جام»؛ یک بسته موسیقایی جهانی با نوای سرنا

«تروشنای عاشقی جام» عنوان یکی از تازه ترین محصولات منتشر شده در فرآیند تولید و عرضه آثار موسیقایی است که طی روزهای گذشته با هنرمندی هاشم حسرتی در دسترس علاقه مندان موسیقی نواحی ایران به ویژه موسیقی مقامی خراسان منطقه تربت جام قرار گرفته است.

«حتن حنایی (آهنگ شب حنابندان)»، «مشق پلتان (آهنگ سواره نظام دوره هخامنشی)»، «مقام الله ذکر سحر (برای بیدار شدن در هنگام سحر رمضان)»، «حتن اوشاری (برای نوعی حرکات نمایشی مربوط به آئین های پهلواتی دوره هخامنشی)»، «مقام آفر (آهنگ کاشت و برداشت گندک و شکرگذاری مردم منطقه تربت جام)»، «چوب بازی تربت جامی (مربوط به دوران جنگ ایران و اعراب با شمشیر)»، «حتن باخزری (آهنگ مربوط به هنرمندان متبحر آئین های نمایشی منطقه باخزرجام)»، «حتن حسن آبادی (آهنگ مجلسی بزرگان تربت جام)»، «حتن اوغانی (آهنگ آئین های نمایشی افغانی مربوط به دوره خراسان بزرگ)»، «چهارچکه (آهنگ مربوط به بانوان تربت جامی)» عنوان آثاری هستند که در آلبوم «تروشنای عاشقی جام» منتشر شده اند.

موسیقی منطقه تربت جام در خراسان رضوی، یکی از ارزشمندترین گنجینه‌های موسیقی نواحی ایران است. این موسیقی مقامی عمدتاً بر پایه آوازهای محلی، عاشقانه و عرفانی از جمله دوبیتی‌ها تولید و ارائه می شوند.

«از ایران نگذشتیم»؛ آلبومی در پاسداشت ایران و ایثار با هنرمندان صاحب نام

نسخه مجازی آلبوم «از ایران نگذشتیم» مشتمل بر یک مجموعه موسیقایی در پاسداشت ایثار و شهادت نیز طی روزهای گذشته توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران در فضای مجازی پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

«از ایران نگذشتیم» با شعر مصطفی محدثی خراسانی، آهنگسازی امیرحسین سمیعی و خوانندگی محمد معتمدی، «راه بیداران» با شعر ایرج قنبری، آهنگسازی زمان اسماعیلی و خوانندگی وحید تاج، «باغ رویا» با شعر عبدالجبار کاکایی، آهنگسازی فرزاد محمدنژاد و خوانندگی محمود صالحی، «مثل عشق» با شعر عبدالجبار کاکایی، آهنگسازی فرزاد محمدنژاد و خوانندگی حسین علیشاپور و «خلیج فارس» با شعر عبدالجبار کاکایی، آهنگسازی صمد جلالیان و خوانندگی سیدرسول آل احمد یک بخش از قطعات این آلبوم را تشکیل می دهند.

«ایران» با شعر عبدالجبار کاکایی، آهنگسازی شهروز حقی و خوانندگی سید رسول آل احمد، «موعود» با شعر نصرت لطفی، آهنگسازی مرتضی شفیعی و خوانندگی عزیز لطفی، «سرو استوار» با شعر امید صباغ نو، آهنگسازی مجبتی ابوالقاسم پور و خوانندگی علی بهجتی، «غریب» با شعر عبدالجبار کاکایی، آهنگسازی فرزاد محمدنژاد و خوانندگی مهدی یغمایی، «لاله بردوش» با شعر ایرج قنبری و مصطفی محدقی خراسانی، آهنگسازی زمان اسماعیلی و خوانندگی بامداد فلاحتی نیز عنوان دیگر قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.