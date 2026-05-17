«تروشنای عاشقی جام» منتشر شد؛ شنیدن یک موسیقی جهانی با نوای سرنا

به گزارش خبرنگار مهر، «تروشنای عاشقی جام» عنوان یکی از تازه ترین محصولات منتشر شده در فرآیند تولید و عرضه آثار موسیقایی است که طی روزهای گذشته با هنرمندی هاشم حسرتی در دسترس علاقه مندان موسیقی نواحی ایران به ویژه موسیقی مقامی خراسان منطقه تربت جام قرار گرفته است.

«حتن حنایی (آهنگ شب حنابندان)»، «مشق پلتان (آهنگ سواره نظام دوره هخامنشی)»، «مقام الله ذکرسحر (برای بیدارشدن در هنگام سحر رمضان)»، «حتن اوشاری (برای نوعی حرکات نمایشی مربوط به آئین های پهلواتی دوره هخامنشی)»، «مقام آفر (آهنگ کاشت و برداشت گندک و شکرگذاری مردم منطقه تربت جام)»، «چوب بازی تربت جامی (مربوط به دوران جنگ ایران و اعراب با شمشیر)»، «حتن باخزری (آهنگ مربوط به هنرمندان متبحر آئین های نمایشی منطقه باخزرجام)»، «حتن حسن آبادی (آهنگ مجلسی بزرگان تربت جام)»، «حتن اوغانی (آهنگ آئین های نمایشی افغانی مربوط به دوره خراسان بزرگ)»، «چهارچکه (آهنگ مربوط به بانوان تربت جامی)» عنوان آثاری هستند که در آلبوم «تروشنای عاشقی جام» منتشر شده اند.

موسیقی منطقه تربت جام در خراسان رضوی، یکی از ارزشمندترین گنجینه‌های موسیقی نواحی ایران است. این موسیقی مقامی عمدتاً بر پایه آوازهای محلی، عاشقانه و عرفانی از جمله دوبیتی‌ها تولید و ارائه می شوند.

از هنرمندان برجسته و نامی این خطه می‌توان به استادان بزرگی چون غلامعلی پورعطایی، نورمحمد دُرپور، عبدالله سروَر احمدی و غلامعلی نی‌نواز اشاره کرد که آثارشان در مجموعه‌های معتبر موسیقی نواحی ایران منتشر شده است. البته افزون بر نوازندگی، رقص‌های آئینی و عرفانی تربت جام مانند «رقص چوب بازی» نیز در سطح جهان شهرت دارد و هنرمندانی چون فاروق کیانی‌پور در اجرای آن نام‌آور بوده‌اند. این هنر پرمایه که ریشه در اعماق فرهنگ کهن خراسان دارد، همچنان توسط نسل جدید هنرمندان این دیار حفظ و زنده نگه داشته می‌شود.

هاشم حسرتی از جمله همین هنرمندان نسل میانی موسیقی نواحی منطقه تربت جام است که طی سال ها علاوه برحضور در رویدادها و برنامه های مختلف حوزه موسیقی نواحی، آثار مختلفی را در حوزه نوازندگی سرنا پیش روی مخاطبان قرار داده است.