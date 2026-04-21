خسارت ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی به دانشگاه شهیدبهشتی در جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، آقامیری رئیس دانشگاه شهید بهشتی، در حاشیه بازدید دکتر حبیبا، رئیس سازمان امور دانشجویان و معاون وزیر علوم با همراهی دکتر حاج جباری، معاون دانشجویی از خوابگاه‌ها و بخش‌های آسیب دیده دانشگاه شهید بهشتی در پی حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به اماکن آموزشی و پژوهشی با اشاره به لزوم مستندسازی خسارات وارده، گفت: ما در مرحله اول مستندسازی اتفاقات رخ داده را برای ثبت در تاریخ، استفاده دانشگاه و اطلاع‌رسانی به دستگاه‌های اجرایی جهت تامین اعتبار لازم، آغاز کرده‌ایم.

وی افزود: برآورد اولیه ما از کل خسارات وارده به دانشگاه، شامل پردیس اصلی و پردیس شهید عباسپور، حدود ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. بخش عمده این خسارات مربوط به خوابگاه‌ها، تجهیزات و ساختمان‌ها می‌شود. برای بازسازی کامل خوابگاه‌ها، بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان(بسته به شرایط بازار) پیش‌بینی کرده‌ایم تا بتوانیم بازسازی جامعی را انجام دهیم.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر اهمیت سرعت در آغاز عملیات بازسازی، ادامه داد: زمان را به سرعت از دست می‌دهیم و بازسازی نیز به دلایل مختلف زمان‌بر است. امیدواریم بتوانیم در اولین فرصت کار بازسازی را شروع کنیم.

آقامیری در پایان یادآور شد: این حملات خسارات قابل توجهی به زیرساخت‌های آموزشی و رفاهی دانشگاه وارد کرده و امید است با اقدامات حمایتی، روند بازسازی به سرعت آغاز و دانشجویان بتوانند به زودی به محیط علمی خود بازگردند.