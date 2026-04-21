به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دهمرده گفت: در سال ۱۴۰۴ و در راستای تأمین پایدار گوشت قرمز کشور و پشتیبانی از واحدهای دامداری استان، مبلغ ۴۱۸ میلیارد تومان تسهیلات ارزان‌قیمت به دامداران پرداخت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان افزود: از محل این اعتبارات، ۲ هزار رأس دام سنگین و یک‌هزار و ۴۰۸ رأس دام سبک خریداری شده و بخش قابل توجهی از علوفه مورد نیاز دامداران استان نیز تأمین گردیده است.

دهمرده با اشاره به استمرار برنامه‌های حمایتی برای سال ۱۴۰۵ بیان کرد: با پیگیری‌های مستمر سازمان و مساعدت وزارت جهاد کشاورزی، ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار متمرکز وزارتخانه و منابع حاصل از جابجایی اعتبارات جذب‌نشده ماده ۲ دستورالعمل مربوطه، به استان تخصیص یافته است.

وی در پایان تصریح کرد: برای جذب کامل این منابع، طرح‌های واجد شرایط به میزان دو برابر اعتبار تخصیص یافته به بانک عامل معرفی شده‌اند و روند پرداخت تسهیلات به دامداران در حال انجام است.