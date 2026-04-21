۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰

یک محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم در دلفان بخشیده شد

خرم‌آباد - رئیس شوراهای حل اختلاف لرستان، گفت: با رضایت اولیای دم، محکوم به قصاص در شهرستان دلفان پس از هفت سال حبس، بخشیده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یاراله کاکولوند در سخنانی از سازش یک پرونده قتل عمد پس از هفت سال حبس خبر داد و اظهار داشت: این سازش با تلاش‌های مستمر صلح یاران، بزرگان، ریش‌سفیدان، معتمدین و اعضای شورای حل اختلاف شهرستان دلفان و جمع‌آوری دیه انجام شده و منجر به گذشت اولیای دم و توقف اجرای حکم قصاص شد.

وی ادامه داد: این صلح و سازش در دفتر رئیس دادگستری شهرستان دلفان و با نقش‌آفرینی رابط مرکزی شوراهای حل اختلاف این شهرستان به نتیجه رسیده است.

رئیس شوراهای حل اختلاف لرستان، افزود: این اقدام در راستای گسترش فرهنگ صلح و سازش و تحقق اهداف دستگاه قضایی در ایجاد عدالت اجتماعی صورت‌گرفته و در نهایت رضایت طرفین پرونده را به همراه داشته است.

کاکولوند، تصریح کرد: این گذشت در مسیر خیرخواهانه و با نیت الهی انجام شده و نتیجه آن، آزادی فرد محکوم از زندان و رهایی از قصاص بوده است.

