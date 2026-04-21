۲۷۳ مددجوی کرمانی در ایام جنگ رمضان از زندان آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدامیر ابراهیمی، صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آزادی ۲۷۳ مددجو با تلاش شوراهای حل اختلاف ویژه زندان در ایام جنگ رمضان گفت: در ایام جنگ تحمیلی آمریکائی – صهیونی، کارکنان و اعضای شوراهای حل اختلاف با حضور فعال در شعب، رسالت ذاتی خود در ایجاد صلح و سازش را با جدیت دنبال کرده اند.

وی به شرایط ویژه کشور در دوران جنگ اشاره و افزود: اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف بدون وقفه در شعب حضور یافته و تلاش نمودند تا از طریق میانجی گری و سازش میان طرفین پرونده‌ها، زمینه آزادی زندانیان را فراهم کنند.

این مقام قضایی ادامه داد: نتیجه این تلاش‌ها در ایام اخیر منجر به آزادی ۲۷۳ مددجو گردید که بخش قابل توجهی از آنان به دلیل اختلافات قابل گذشت در زندان به سر می بردند.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: شوراهای حل اختلاف ویژه زندان همواره با هدف کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، توسعه فرهنگ صلح و سازش و کمک به بازگشت زندانیان به آغوش خانواده فعالیت می‌کنند و در شرایط حساس کنونی نیز این مأموریت با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.