۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

ال جی تلویزیون ۳۲ اینچی پرتابل ارائه می کند

ال جی به طور رسمی تلویزیون «استندبای می ۲ مکس» را در کره جنوبی ارائه کرد. این تلویزیون قابل حمل از دیروز با قیمت ۱.۵۹ میلیون وون (حدود ۱۰۸۰ دلار) در دسترس است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، تلویزیون ۳۲ اینچی پرتابل ال‌جی، با نمایشگر لمسی ۴K UHD و وضوح ۳۸۴۰ در ۲۱۶۰ پیکسل، تجربه بصری فوق‌العاده‌ای را ارائه می‌دهد. این دستگاه مجهز به پردازشگر هوش مصنوعی «Alpha ۸ Gen ۳» است که کیفیت تصویر و صدا را بهبود می‌بخشد. قابلیت‌هایی نظیر ارتقاء تصویر به ۴K با هوش مصنوعی، پشتیبانی از HDR پیشرفته و نگاشت پویای تُن صدا، کیفیت ویدیو را برای کنتراست بهتر و دقت رنگ بهبود می‌دهد.

این تلویزیون طراحی قابل حمل و انعطاف‌پذیری دارد و با باتری ۱۴۴ وات ساعتی خود امکان استفاده بی‌سیم به مدت ۴.۵ ساعت را فراهم می‌کند. می‌توان آن را از پایه جدا کرده و روی میز قرار داد یا به دیوار نصب کرد. همچنین، اکسسوری‌هایی مانند پایه چرخدار و بند نصب دیواری به صورت جداگانه قابل خریداری است.

این تلویزیون با سیستم عامل webOS ۲۶ کار می‌کند که پلتفرم‌های معروفی مانند نتفلیکس، یوتیوب و اپل تی‌وی را پشتیبانی می‌کند. قابلیت‌هایی همچون «اپل ایرپلی»، «گوگل کست»، «هوم کیت» و «اسکرین میرورینگ» به راحتی امکان اتصال به دستگاه‌های مختلف را فراهم می‌آورد.

تلویزیون ۳۲ اینچی ال‌جی از فناوری‌های صوتی پیشرفته نظیر «دالبی اتمز» و «صدای محیطی مجازی» برای تجربه صوتی بهینه پشتیبانی می‌کند. همچنین با وای‌فای ۶، بلوتوث ۵.۳ و پورت‌های متعدد HDMI و USB-C، امکانات گسترده‌ای برای اتصال دستگاه‌ها ارائه می‌دهد.

شیوا سعیدی

