ال جی تلویزیون ۳۲ اینچی پرتابل ارائه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، تلویزیون ۳۲ اینچی پرتابل ال‌جی، با نمایشگر لمسی ۴K UHD و وضوح ۳۸۴۰ در ۲۱۶۰ پیکسل، تجربه بصری فوق‌العاده‌ای را ارائه می‌دهد. این دستگاه مجهز به پردازشگر هوش مصنوعی «Alpha ۸ Gen ۳» است که کیفیت تصویر و صدا را بهبود می‌بخشد. قابلیت‌هایی نظیر ارتقاء تصویر به ۴K با هوش مصنوعی، پشتیبانی از HDR پیشرفته و نگاشت پویای تُن صدا، کیفیت ویدیو را برای کنتراست بهتر و دقت رنگ بهبود می‌دهد.

این تلویزیون طراحی قابل حمل و انعطاف‌پذیری دارد و با باتری ۱۴۴ وات ساعتی خود امکان استفاده بی‌سیم به مدت ۴.۵ ساعت را فراهم می‌کند. می‌توان آن را از پایه جدا کرده و روی میز قرار داد یا به دیوار نصب کرد. همچنین، اکسسوری‌هایی مانند پایه چرخدار و بند نصب دیواری به صورت جداگانه قابل خریداری است.

این تلویزیون با سیستم عامل webOS ۲۶ کار می‌کند که پلتفرم‌های معروفی مانند نتفلیکس، یوتیوب و اپل تی‌وی را پشتیبانی می‌کند. قابلیت‌هایی همچون «اپل ایرپلی»، «گوگل کست»، «هوم کیت» و «اسکرین میرورینگ» به راحتی امکان اتصال به دستگاه‌های مختلف را فراهم می‌آورد.

تلویزیون ۳۲ اینچی ال‌جی از فناوری‌های صوتی پیشرفته نظیر «دالبی اتمز» و «صدای محیطی مجازی» برای تجربه صوتی بهینه پشتیبانی می‌کند. همچنین با وای‌فای ۶، بلوتوث ۵.۳ و پورت‌های متعدد HDMI و USB-C، امکانات گسترده‌ای برای اتصال دستگاه‌ها ارائه می‌دهد.