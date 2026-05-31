مانیتور جدید با قابلیت انتخاب بین سه کیفیت وضوح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، مانیتورهای مخصوص بازی رایانشی که به کاربر اجازه می دهند بین دو حالت انتخاب کند، پدیده جدیدی نیستند اما اکنون شرکت «ام اس آی» یک مانیتور او ال ای دی ساخته که می تواند بین سه حالت تغییر کند. این شرکت در رویداد «کامپوتکس ۲۰۲۶» مدعی شده نخستین نمایشگر بازی رایانشی ۳۱.۵ اینچی را ارائه کرده که می تواند بین وضوح ۴K با رفرش ریت ۳۶۰ هرتز، وضوح ۲K با رفرش ریت ۵۲۰ هرتز و وضوح FHD با رفرش ریت ۶۸۰ هرتز تغییر کند.

این نمایشگر به طور رسمی MPG OLED ۳۲۲URDX۳۶ نام گرفته به کاربر بازی رایانشی امکان می دهد به حداکثر وضوح تصویر برای عناوین AAA دست یابد که از لحاظ گرافیکی نیازمند رفرش ریت بسیار بالا برای بازی های رقابتی هستند که در آنها تصمیم گیری در کسری از ثانیه اهمیت زیادی دارد. این مانیتور در کنار ویژگی سه حالتی، مجهز به فناوری Penta Tandem است که شرکت به عنوان دسته ای پنج لایه از پنل های طراحی شده برای کاهش خطای رنگی و خواناتر شدن متن به کار می گیرد.

همچنین MSI مانیتور سه حالتی را مجهز به قابلیت Dark Armor Film کرده که رنگ سیاه را تا ۴۰ درصد عمیق تر نشان می دهد و ویژگی ضد خش بودن را بیشتر می کند. در کنار این موارد مانیتور مذکور احتمالا ۱۵۰۰nit درخشندگی خواهد داشت. شرکت هنوز قیمت و جزئیات دقیق را منشتر نکرده اما به نظر می رسد نمایشگر جدید در رویداد «کامپوتکس ۲۰۲۶» که از دوم ژوئن آغاز می شود، به نمایش در می آید.