بهداد سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط اردوی تیم ملی وزنهبرداری گفت: ما اردوی تیم ملی وزنهبرداری را به صورت محدود با ۶ وزنهبردار در فروردین ماه آغاز کردیم. خدا را شکر پس از یک وقفهای که در تمرینات تیم ملی رخ داد اردوها توانست شرایط را بهتر کند و ملیپوشان از نظر رکوردی شرایط بهتری پیدا کنند. با توجه به اینکه الان تیم ملی وزنهبرداری جوانان هم همزمان با ما در اردو هستند کمی محدودیت فضای تمرین داریم و با توجه به اینکه مسابقات جوانان جهان در مصر پیش روست، اولویت با تیم جوانان است که با ترکیب کامل در اردو باشند.
وی گفت: بعد از اینکه تیم ملی وزنهبرداری جوانان به مسابقات جهانی مصر اعزام شود، به احتمال زیاد نفرات بیشتری به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد تا تمرینات را از سر بگیرند و برای مسابقات جهانی و بازیهای آسیایی ناگویا آماده شوند. امسال سال مهمی برای وزنهبرداری ایران است و ما باید با تمام توان در میدان حاضر شویم. بازیهای آسیایی ناگویا برای کاروان ورزش ایران اهمیت زیادی دارد و از آن طرف در مسابقات جهانی بهترینها حضور پیدا میکنند و باید با تمام توان حاضر شویم.
سرمربی تیم ملی وزنهبرداری در مورد شرایط رکوردی ملیپوشان عنوان کرد: اگرچه یک وقفه بین تمرینات تیم ملی رخ داد و ما به صورت محدود کار را شروع کردیم اما خوشبختانه الان شرایط خوبی داریم و حتی وزنهبرداران پیشرفت رکوردی هم داشتند و توانستند رکوردهای خوبی ثبت کنند. قطعا در روزهای بعد شرایط بهتر خواهد شد و وزنهبرداران به لحاظ تمرینی و اوضاع رکوردی شرایط خوبی پیدا خواهند کرد.
سلیمی در مورد اعزام دو ملیپوش به مسابقات قهرمانی آسیا گفت:مسابقات قهرمانی آسیا ابتدا قرار بود ۱۲ فروردین ماه برگزار شود اما به خاطر شرایطی که در منطقه به وجود آمد این مسابقات ۴۰ روز به تعویق افتاد و قرار است اواخر اردیبهشت ماه در احمدآباد هند برگزار شود. ما از ابتدا بنا داشتیم که تیم را به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام نکنیم. شرایط جنگی هم مزید بر علت شد. هدف ما امسال مسابقات جهانی و بازیهای آسیایی ناگویاست و به همین خاطر قصد اعزام تیم به مسابقات قهرمانی آسیا را نداشتیم اما در نهایت با اصرار فدراسیون جهانی و آسیایی تصمیم گرفتیم به صورت محدود به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام داشته باشیم. تصمیم بر آن شد که علیرضا یوسفی و علیرضا نصیری را به این رقابتها اعزام کنیم.
سرمربی تیم ملی وزنهبرداری عنوان کرد: علیرضا یوسفی به خاطر جراحی زانویش تقریبا به مدت دو سال است که از میادین به دور است. به همین خاطر تصمیم بر آن شد که او را به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام کنیم تا در شرایط مسابقه قرار بگیرد. علیرضا نصیری هم در دو مسابقه قبلی که شرکت کرده بودند در یک ضرب ضعیف کار کرد و به همین خاطر تصمیم بر آن شد که او را به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام کنیم تا بتواند روی یک ضرب بیشتر کار کند و خودش را تقویت کند.
سلیمی همچنین در مورد وزنهبرداری فوق سنگین تیم گفت: علی داوودی از ابتدا در اردوی تیم حضور داشت. او کنار ماست و تمرینات را پیگیری میکند. البته فعلا در اردوی تیم ملی با دو ملیپوش فوق سنگین کار را جلو میبریم. علی داوودی بعد از جهانی دچار مصدومیت شد و به همین خاطر باید کم کم با او پیش برویم. خوشبختانه شرایط خوبی دارد اما نیاز به زمان داریم تا به اوج آمادگی برسد. در کل وضعیت وزنهبرداران خوب است و امیدواریم که با اضافه شدن نفرات جدید به اردوی تیم ملی شرایط بهتری پیدا کنیم.
