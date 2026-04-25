به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای وزنهبرداری قهرمانی جوانان جهان طبق برنامه قرار است از ۱۲ تا ۱۸ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در اسماعیلیه مصر برگزار شود، اما تحولات اخیر و شرایط خاص کشور، برنامه اعزام تیمهای ورزشی ایران را با ابهام مواجه کرد. در همین راستا، فدراسیون وزنهبرداری ابتدا از احتمال لغو اعزام تیم ملی خبر داد و اعلام شد با توجه به وضعیت موجود، حضور ملیپوشان در این رقابتها بعید به نظر میرسد.
با این حال، پس از برقراری آتشبس و بهبود نسبی شرایط، موضوع اعزام دوباره در دستور کار قرار گرفت. دبیر فدراسیون با تأکید بر آمادگی بالای تیم جوانان که زیر نظر سهراب مرادی تمرین میکند، تلاش خود را برای حضور در این مسابقات افزایش دادند، چرا که این تیم از شانس بالایی برای کسب مدال برخوردار است و از دست دادن این فرصت میتواند به ضرر وزنهبرداری ایران تمام شود.
در نهایت، با پیگیریهای سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون، قرار است تا فردا وضعیت صدور ویزای ملیپوشان مشخص شود. در صورت صدور ویزا، تیم راهی مصر خواهد شد؛ در غیر این صورت، اعزام منتفی میشود.
از سوی دیگر، تیم ملی وزنهبرداری دختران که پیشتر قرار بود در این رقابتها حضور داشته باشد، به دلیل شرایط پیشآمده از اعزام بازماند. با این حال، برنامهریزی شده است که این تیم در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی ازبکستان شرکت کند.
