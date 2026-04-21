به گزارش خبرنگار مهر، در پی حمله وحشیانه رژیم صهیونی و آمریکایی به خاک ایران، به مجموعه ورزشی آزادی خسارت‌های زیادی وارد شد. سالن ایرانیان وزنه‌برداری در مجموعه ورزشی آزاد به دلیل حملات وحشیانه خسارت زیادی به آن وارد شد. پیش از این سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری گفت: در حد ۳ تا ۴ میلیارد تومان آسیب دیدیم که در سریع‌ترین زمان کار بازسازی را شروع کردیم تا هر چه زودتر تیم‌های ملی بتوانند در سالن ایرانیان تمرینات خود را پیگیری کنند.

در حال حاضر اردوی تیم ملی وزنه‌برداری ایران در اردبیل در حال برگزاری است؛ کادر فنی تیم بزرگسالان در تعطیلات نوروز برخی وزنه‌برداران را به صورت محدود به اردوی تیم ملی در اردبیل دعوت کرد. در کنار آنها هم از هفته گذشته تیم ملی وزنه‌برداری جوانان زیر نظر سهراب مرادی تمرینات خود را در اردبیل آغاز کردند. جدی‌ترین مسابقه پیش روی فدراسیون وزنه‌برداری مسابقات جوانان جهان به میزبانی مصر است که در اواسط اردیبهشت ماه برگزار می‌شود و هم اکنون فدراسیون پیگیر صدور ویزا برای تیم است تا بتواند شاگردان مرادی را به این مسابقات اعزام کنند.

در ادامه تصاویری از خسارت‌های وارد شده به سالن ایرانیان وزنه‌برداری در پی حمله دشمن ببینید: