به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، در اقدامی خیرخواهانه، بستههای معیشتی تهیه و توزیع شد تا اندکی از بار سختیها بر دوش عزیزان بیبضاعت سبک شود. این حرکت، به همت کمیته فرهنگی فدراسیون وزنهبرداری جمهوری اسلامی ایران «گروه جهادی شهدای وزنهبرداری» است.
عضو هیئت رئیسه و مسئول کمیته فرهنگی فدراسیون وزنهبرداری، جزئیات عملیات گسترده فرهنگی این فدراسیون در سراسر کشور را تشریح کرد. وی از حضور میدانی ملیپوشان و هیئتهای استانی در موکبها و تجمعات انقلابی خبر داد و بر پیوند ناگسستنی قهرمانان با آرمانهای شهدا تأکید کرد.
محمدرضا اشراقیان از رویکرد اصلی فدراسیون در برنامههای فرهنگی گفت: در جریان ایام «جنگ رمضان»، هدف ما ایجاد یک جبهه واحد از ورزش و معنویت بود. با برقراری ارتباط منظم با هیئتهای استانی، نمادهای مشترکی از جمله بنرهای شهدای دانشآموز میناب، شهدای ناو ایرانی و رهبر شهیدمان را در سراسر کشور اکران کردیم تا پیام وحدت و مقاومت را از طریق جامعه ورزش مخابره کنیم.
عضو هیات رئیسه فدراسیون از حضور میدانی ورزشکاران در استانها گفت:این عملیات یک حرکت سراسری بود. در تهران، علاوه بر حضور مستمر در میادین اصلی مانند انقلاب و ولیعصر (عج)، در قطعه ۴۲ شهدا در کنار خانوادههای معظم شهدا حاضر شدیم. در استانهایی نظیر مازندران، گلستان، اردبیل، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی و غربی، تیمهای ۱۰ تا ۲۰ نفره از ورزشکاران و پیشکسوتان هر شب در موکبهای اداره ورزش و تجمعات مردمی حضور یافتند. همچنین در استانهایی مثل قم، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، فارس، سمنان، زنجان و لرستان، جامعه وزنهبرداری با حضوری حماسی، به تبیین ارزشهای انقلاب و خدمترسانی به مردم عزیزمان پرداختند.
اشراقیان گفت: نقش ملیپوشان در این حرکت جهادی، حضور موثر ۲۰ نفر از اعضای تیم ملی در اردوی اردبیل بود. ملیپوشان ما فراتر از قهرمانی، در موکبها به مردم خدمت کردند و در محافل مردمی، صادقانه از عشق به وطن و ارادت خود به شهدای رمضان و عشق به وطن سخن گفتند. این نشان داد که قدرت بدنی قهرمانان ما ریشه در قدرت ایمان آنها دارد.
رئیس کمیته فرهنگی فدراسیون افزود با تکیه بر همین انضباط سازمانی، در حال برنامهریزی برای برپایی یک موکب ارزشمند در تهران در آستانه ولادت حضرت علیابنموسیالرضا (ع) هستیم. این موکب به یاد شهدای جنگ رمضان و شهدای گرانقدر وزنهبرداری برپا خواهد شد تا تجدید میثاقی دوباره با آرمانهای امام و شهدا و رهبر شهیدمان باشد.
محمدرضا اشراقیان در آخر گفت: خانواده بزرگ وزنهبرداری ثابت کرد که همواره در صف اول پاسداری از ارزشها ایستاده است. این حضور شبانه در میان مردم، نمایش واقعی وحدت ملی در سنگر ورزش بود.
