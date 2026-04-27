به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان قرار است از ۱۲ تا ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در اسماعیلیه مصر برگزار شود، اما تحولات اخیر و شرایط خاص کشور، برنامه اعزام تیم‌های ورزشی ایران را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

در ابتدا دبیر فدراسیون وزنه‌برداری اعلام کرده بود با توجه به شرایط موجود، احتمال اعزام تیم ملی جوانان به این رقابت‌ها پایین است. با این حال، پیگیری‌های فدراسیون و تأکید فدراسیون جهانی بر حضور ایران، تمرینات از سر گرفته شد و ملی‌پوشان برای برگزاری اردویی دو هفته‌ای راهی اردبیل شدند.

هرچند اردوی تیم جوانان به‌دلیل حملات اخیر رژیم صهیونیستی به خاک ایران با وقفه مواجه شد، اما در ادامه با ازسرگیری تمرینات، ملی‌پوشان بار دیگر به اردو بازگشتند و در مدت حضور خود نیز رکوردهای قابل توجهی ثبت کردند. با این وجود، مشکل صدور ویزا همچنان پابرجاست و تا این لحظه روادید اعضای تیم صادر نشده؛ موضوعی که اعزام کاروان ایران به مصر را با تردید جدی مواجه کرده است.

تیم ملی وزنه‌برداری جوانان با هدایت سهراب مرادی قبل از جنگ تحمیلی از آمادگی خوبی برخوردار بود و شانس بالایی برای کسب مدال داشت، اما اتفاقات اخیر برنامه‌های این تیم را بر هم زد. همچنین در حالی که قرار بود تیم دختران نیز به این مسابقات اعزام شود، فدراسیون با توجه به شرایط موجود تصمیم گرفت تمرکز خود را بر اعزام تیم پسران بگذارد و تیم دختران را برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا در ازبکستان آماده کند.