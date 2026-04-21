به گزارش خبرنگار مهر، حشمت‌الله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران، روز سه‌شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان، از ممنوعیت توزیع مرغ منجمد در تهران خبر داد.

عسگری گفت: به جای اینکه مرغ دولتی قیمت مرغ در بازار را تعیین کند، بازار قیمت مرغ منجمد دولتی را تعیین می‌کند. با این شیوه قیمت‌گذاری، دیگر اجازه عرضه مرغ منجمد در تهران داده نخواهد شد.

وی تأکید کرد که توزیع مرغ منجمد در بازار برای کنترل قیمت مرغ است و باید قدرت کنترل قیمت را داشته باشد، اما در حال حاضر این مهم حاصل نشده و با عرضه مرغ منجمد به این روش، شاهد افزایش قیمت در بازار خواهیم بود.

معاون استاندار تهران همچنین با اشاره به افزایش قیمت برخی کالاها، خواستار تشدید نظارت‌ها، اعلام شفاف قیمت‌ها و تصمیم‌گیری سریع شد.

به گفته او، برخی بلاتکلیفی‌ها مانند عدم تصویب نهایی حقوق و دستمزد کارگران، تأثیر خود را بر قیمت کالاها گذاشته است.

عسگری افزود که باید برای اعلام هر قیمتی، آنالیز قابل دفاع داشت و آن را به مردم گفت.

وی همچنین بر برخورد محکم و شفاف با گران‌فروشی تأکید کرد.

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد که در حال حاضر هیچ مشکلی در ذخایر کالاهای اساسی کشور وجود ندارد و توزیع نیز به خوبی انجام می‌شود.