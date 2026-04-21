یک ایرانی در بین محرومان تأثیرگذار لیگ امارات

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت «امارات الیوم»، ۹ بازیکن تأثیرگذار از ۶ تیم لیگ حرفه‌ای فوتبال به دلیل محرومیت ناشی از دریافت کارت‌های زرد و قرمز، دیدارهای هفته بیست‌وسوم را از دست داده‌اند؛ هفته‌ای که با توجه به حساسیت رقابت‌ها در کورس قهرمانی، سهمیه‌های آسیایی و همچنین نبرد برای بقا، اهمیت ویژه‌ای دارد.

رقابت‌های لیگ پس از دو هفته وقفه به دلیل برگزاری مسابقات باشگاهی آسیا از سر گرفته می‌شود. هفته بیست‌وسوم از روز پنجشنبه با دیدارهای کلباء مقابل بنی‌یاس، الشارجه برابر الوحده و البطائح مقابل العین آغاز خواهد شد و روز جمعه نیز با بازی‌های الظفره - عجمان، الوصل - دبا و النصر - الجزیره ادامه می‌یابد. همچنین دیدار شباب الاهلی و خورفکان به دلیل صعود شباب الاهلی به نیمه‌نهایی لیگ نخبگان آسیا، به ۲۹ همین ماه موکول شده است.

در تیم الشارجه، دروازه‌بان اصلی این تیم، عادل الحوسنی، به دلیل اخراج در بازی قبلی برابر بنی‌یاس، دیدار این هفته مقابل الوحده را از دست داده و تنها برای همین یک مسابقه محروم است.

در شباب الاهلی نیز غیبت نیمانیا ماکسیموویچ به دلیل اخراج در نیمه‌نهایی جام رئیس دولت ادامه دارد و سعید عزت‌اللهی نیز پس از کارت قرمز در دیدار برابر الجزیره، همچنان محروم است. این دو بازیکن از هفته بیست‌وچهارم و در دربی دبی برابر النصر به ترکیب بازخواهند گشت.

در خورفکان، اکرم النقاش به دلیل سه کارته شدن غایب است و سلیم املاح نیز برای دومین بازی پیاپی به دلیل اخراج در دیدار مقابل بنی‌یاس، محروم خواهد بود. این دو بازیکن از هفته آینده در دسترس تیم قرار می‌گیرند.

بنی‌یاس نیز لئونل جوفوفو را به دلیل سه اخطاره بودن در اختیار ندارد و سهیل النوبی همچنان به دلیل کارت قرمز غایب است. هر دو بازیکن در هفته بیست‌وچهارم مقابل الظفره بازخواهند گشت.

در تیم الجزیره، نبیل أبردین به دلیل انباشت کارت‌های زرد غایب است و البطائح نیز اولریش میلیکی را به همین دلیل در اختیار ندارد.

در مقابل، چند بازیکن پس از پایان محرومیت به ترکیب تیم‌های خود بازمی‌گردند؛ از جمله ماجد سرور در الشارجه، فافور اوغبو در الوحده و سیمون کابرال در دبا.

همچنین فهرست بازیکنانی که در آستانه محرومیت قرار دارند نیز افزایش یافته و شامل چهره‌هایی چون بوجدان بلانیتش (شباب الاهلی)، آمادو نیانگ، محمد عباس و رافائل ویلا (العین)، رناتو تاپیا (الوصل)، احمد شامبیه و شیخنا دومبیا (النصر)، حبیب یوسف و عبدالله خمیس (دبا)، میها بلازیتش (کلباء)، یوری ماتیس (عجمان)، احمد جشک (خورفکان) و مروان فهد (البطائح) می‌شود.

*فرزانه صفایی شاد