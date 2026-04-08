به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال شباب الاهلی در فصل جاری لیگ ادنوک امارات با انجام ۲۱ بازی و ۵۲ امتیاز پس از العین ۵۳ امتیازی در رده دوم قرار دارد و این دو تیم از مدعیان اصلی قهرمانی به شمار می روند.

در همین رابطه رسانه عربی الریاض در شبکه اجتماعی X خبر از تغییر سرمربی تیم فوتبال شباب الاهلی داد.

ابن رسانه در خبر خود آورده است: «باشگاه شباب الاهلی امارات به جذب سرگی ریبروف (سرمربی سابق العین) نزدیک شده است؛ مربی‌ای که پیش‌تر نیز در آستانه تجربه حضور در لیگ قطر قرار داشت. قرار است این مربی اوکراینی طی هفته‌های آینده جانشین پائولو سوزا شود.»

لازم به ذکر است که سردار آزمون، سعید عزت‌اللهی و مرصاد سیفی سه بازیکن ایرانی تیم شباب الاهلی هستند. که از بین این سه بازیکن عزت اللهی در فصل جاری بیشتر به میدان رفته است.