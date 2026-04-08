  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷

با وجود مدعی بودن؛

سرمربی لژیونرهای ایرانی در فوتبال امارات تغییر می‌کند

یک رسانه عربی خبر داد که احتمال تغییر سرمربی تیم فوتبال شباب الاهلی امارات بالا خواهد بود. این در حالی است که این تیم یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در لیگ این کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال شباب الاهلی در فصل جاری لیگ ادنوک امارات با انجام ۲۱ بازی و ۵۲ امتیاز پس از العین ۵۳ امتیازی در رده دوم قرار دارد و این دو تیم از مدعیان اصلی قهرمانی به شمار می روند.

در همین رابطه رسانه عربی الریاض در شبکه اجتماعی X خبر از تغییر سرمربی تیم فوتبال شباب الاهلی داد.

ابن رسانه در خبر خود آورده است: «باشگاه شباب الاهلی امارات به جذب سرگی ریبروف (سرمربی سابق العین) نزدیک شده است؛ مربی‌ای که پیش‌تر نیز در آستانه تجربه حضور در لیگ قطر قرار داشت. قرار است این مربی اوکراینی طی هفته‌های آینده جانشین پائولو سوزا شود.»

لازم به ذکر است که سردار آزمون، سعید عزت‌اللهی و مرصاد سیفی سه بازیکن ایرانی تیم شباب الاهلی هستند. که از بین این سه بازیکن عزت اللهی در فصل جاری بیشتر به میدان رفته است.

کد مطلب 6795083

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها