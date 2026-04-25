الاهلی عربستان قهرمان آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال الاهلی عربستان سعودی و ماشیدا ژاپن در فینال لیگ نخبگان آسیا شامگاه شنبه ۵ اردیبهشت و با قضاوت ایگور تانتاشف ازبکستانی از ساعت ۱۹:۴۵ و در ورزشگاه شهر ورزشی ملک عبدالله به مصاف هم رفتند که این بازی در ۱۲۰ دقیقه با برتری یک بر صفر نماینده عربستان به پایان رسید تا الاهلی برای دومین سال متوالی عنوان قهرمانی در لیگ نخبگان آسیا را کسب کند.

در نیمه اول با اینکه بیشتر توپ در اختیار بازیکنان الاهلی بود اما با دفاع منسجم بازیکنان ماشیدا، توپی از خط دروازه ها عبور نکرد.

در نیمه دوم نماینده ژاپن هوشمندانه عمل کرد و کنترل بازی را در دست گرفت. در دقیقه ۶۸ و پس از درگیری زکریا الهوساوی با بازیکن ماشیدا، او با سر به صورت بازیکن حریف ضربه زد و داور او را با کارت قرمز مستقیم از زمین بازی اخراج کرد تا شاگردان ماتیاس یایسله آلمانی ۱۰ نفره به بازی ادامه دهند. در این نیمه بازیکنان ماشیدا فرصت گلزنی داشتند که مِندی دروازه‌بان الاهلی مانع ورود توپ به دروازه‌اش شد.

داور ازبکستانی در اواخر نیمه دوم یکی از اعضای نیمکت نشین الاهلی را هم به دلیل اعتراض اخراج کرد.

با شروع وقت های اضافی اول، بازیکنان الاهلی که از امتیاز هواداران خودی هم برخوردار بودند با اینکه یک یار کمتر داشتند اما بازی را بهتر آغاز کردند و در دقیقه ۹۶، از سمت راست ریاض محرز توپ‌ را به محوطه جریمه ماشیدا ارسال کرد که توپ ابتدا به فرانک کسیه برخورد کرد و بعد از آن مقابل پای فیراس البورایکان قرار گرفت و این بازیکن با شوتی دقیق موفق شد گل اول بازی را برای تیمش به ثمر برساند.

پس از گلزنی الاهلی، هواداران این تیم به شدت بازیکنان خود را تشویق کردند تا کار برای بازیکنان ماشیدا سخت تر از قبل شود.

در نیمه دوم وقت های اضافی، بازیکنان ماشیدا فشار خود روی دروازه الاهلی را افزایش دادند اما نتوانستند گل تساوی را به ثمر برسانند تا بازی با همان یک گل به سود نماینده عربستان خاتمه یابد.

با کسب دومین قهرمانی متوالی در آسیا، یایسله به اولین مربی آلمانی تاریخ تبدیل شد که دو بار موفق به کسب عنوان قهرمانی در بالاترین سطح باشگاهی فوتبال در آسیا می شود.