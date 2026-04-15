رویترز: اخراج بیرانوند باعث حذف تراکتور از آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال تراکتور ایران و شباب الاهلی امارات در مرحله یک هشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا شامگاه سه شنبه ۲۵ فروردین به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر صفر به سود نماینده امارات به پایان رسید تا آخرین نماینده باقی مانده ایران در آسیا از دور رقابت ها کنار رود.

خبرگزاری رویترز در گزارشی به این بازی پرداخت و نوشت: تیم فوتبال شباب الاهلی با ارائه نمایشی برتر موفق شد در مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا با نتیجه ۳ بر صفر از سد تراکتور عبور کند؛ دیداری که بخش زیادی از آن با ۱۰ بازیکن برای نماینده ایران دنبال شد.

در این مسابقه که روز سه‌شنبه برگزار شد، تیم اماراتی در نیمه دوم به سه گل رسید و پیروزی قاطعی را برابر حریف ایرانی خود رقم زد.

نقطه عطف بازی در دقیقه ۵۲ رقم خورد؛ جایی که داور مسابقه با دریافت تأیید از VAR، کارت قرمز مستقیم را به علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تراکتور نشان داد. بیرانوند پس از خروج از محوطه جریمه و خطا روی سردار آزمون مهاجم شباب الاهلی، از زمین مسابقه اخراج شد و همین موضوع روند بازی را به‌طور کامل تغییر داد.

پیش از این اتفاق، بازی با فشار تیم اماراتی آغاز شده بود و در همان دقایق ابتدایی، موقعیت‌هایی روی دروازه تراکتور ایجاد شد، اما واکنش‌های بیرانوند و همچنین دفاع منسجم تراکتور مانع از گلزنی میزبان شده بود. در یکی از جدی‌ترین فرصت‌ها، ضربه بازیکن شباب الاهلی در دقیقه ۱۴ با واکنش دروازه‌بان ایران مهار شد و در ادامه نیز چند موقعیت دیگر توسط او دفع شد.

با این حال، پس از اخراج بیرانوند، جریان بازی کاملاً به سود تیم میزبان تغییر کرد. در دقیقه ۶۵، یوری سیزار از روی نقطه پنالتی گل نخست شباب الاهلی را به ثمر رساند؛ پنالتی‌ای که پس از بازبینی VAR اعلام شد.

در ادامه، فشار تیم اماراتی ادامه یافت و در دقیقه ۸۰، سعید عزت‌اللهی با شوتی از داخل محوطه جریمه اختلاف را به دو گل افزایش داد. در وقت‌های اضافه نیز ماتئوس لیما روی یک ضدحمله سریع موفق شد گل سوم را وارد دروازه تراکتور کند تا شکست سنگینی برای نماینده ایران رقم بخورد.

بر اساس گزارش منتشر شده، شباب الاهلی در مرحله بعدی این رقابت‌ها باید به مصاف بوریرام یونایتد تایلند برود.

این دیدار در حالی با برتری پرگل نماینده امارات به پایان رسید که تراکتور پس از اخراج دروازه‌بان خود، عملاً بخش زیادی از نیمه دوم را با یک بازیکن کمتر ادامه داد و همین موضوع تأثیر مستقیم در نتیجه نهایی مسابقه داشت.