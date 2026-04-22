تصمیم عجیب شباب الاهلی پس از حذف از آسیا/ خاک عربستان را ترک نمی کنیم!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال شباب الاهلی امارات و ماشیدا ژاپن در مرحله نیمه نهایی لیگ نخبگان آسیا شامگاه سه شنبه اول اردیبهشت رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با برتری یک بر صفر نماینده ژاپن به پایان رسید تا رویای قهرمانی در آسیا برای نماینده امارات از بین رود.

سایت «البیان» امارات در این رابطه نوشت: تیم فوتبال شباب الاهلی تصمیم گرفته است تا زمان تعیین تکلیف اعتراض رسمی این باشگاه از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا، در شهر جده باقی بماند.

این باشگاه اماراتی اعتراض خود را به داوری شون ایوانز، داور استرالیایی دیدار با ماشیدا زلوییا در مرحله نیمه‌نهایی لیگ نخبگان آسیا اعلام کرده و ضمن تأکید بر پیگیری حقوق قانونی خود بر اساس مقررات، خواستار تکرار مسابقه شده است. دلیل این درخواست، اعتراض به تصمیم داوری در خصوص مردود اعلام شدن گل تساوی در وقت‌های اضافه عنوان شده است.

در این دیدار که در ورزشگاه شهر ورزشی ملک عبدالله در جده برگزار شد، ماشیدا با تک‌گل دقیقه ۱۲ یوکی سوما موفق شد با نتیجه یک بر صفر به پیروزی برسد و راهی فینال شود. در حالی که در دقیقه دوم وقت‌های تلف‌شده، گولهرم بالا برای شباب الاهلی گلزنی کرد، اما این گل پس از بازبینی VAR و به دلیل عدم تکمیل تعویض در تیم حریف پیش از به ثمر رسیدن گل، مردود اعلام شد.

در دیگر دیدار این مرحله نیز تیم فوتبال الاهلی عربستان با پیروزی ۲ بر یک مقابل ویسل کوبه ژاپن، به فینال این رقابت‌ها صعود کرد. دیدار نهایی این مسابقات قرار است روز شنبه هفته آینده برگزار شود.