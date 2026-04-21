به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله ایلیات ظهر سه شنبه در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان سمنان در استانداری با اشاره به شرایط کشور و لزوم آمادگی همه جانبه دستگاههای اجرایی برای برخورد با سناریوهای مختلف تصریح کرد: لازم است مدیران دستگاه های اجرایی تمهیدات لازم برای تداوم خدمت رسانی به مردم در شرایط مختلف را اتخاذ کنند.
وی با اشاره به روند بارش ها و وضعیت آبی و همچنین پروژه های انرژی خورشیدی و شرایط برق استان نیز افزود: لازم است مدیران استان با اولویت بندی و نگاه به شرایط کشور نسبت به پیدا کردن راه حل های ممکن و رفع مشکلات با استفاده از ظرفیت های مختلف اقدام کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان اعلام کرد: دغدغه مدیران دستگاههای اجرایی که در این جلسه بیان شد در حوزه تداوم روند خدمت رسانی به مردم بوده و لازم است همه مسئولان با شناخت نقاط ضعف نسبت به رفع آن ها اقدام کنند.
ایلیات با تأکید بر لزوم امیدآفرینی در جامعه و عدم توجه به رسانههایی که باعث ایجاد یاس و ناامیدی میشوند، گفت: استان سمنان در آمادگی کامل بوده و ضرورت دارد برنامهریزیهای لازم برای برخورد با شرایط مختلف انجام شود.
