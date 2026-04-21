۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۲۷

افزایش ۷ درصدی عرضه گوشت مرغ در بهمن ماه

افزایش ۷ درصدی عرضه گوشت مرغ در بهمن ماه

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در بهمن ۱۴۰۴ با ماه مشابه سال ۱۴۰۳ نشان‌دهنده افزایش ۷ درصدی مقدار عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر از مرکز آمار ایران، بر اساس نتایج آمارگیری، وزن گوشت عرضه‌ شده انواع طیور کشتار شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در بهمن ۱۴۰۴ جمعاً ۲۵۳٬۸۷۰ تن گزارش شده، که سهم گوشت مرغ بیش از سایر انواع طیور بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت مرغ با ۲۴۲٬۲۸۸ تن، ۹۵.۴ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت بوقلمون با ۲٬۶۷۴ تن و سایر انواع طیور با ۸٬۹۰۸ تن، به‌ترتیب ۱.۱ درصد و ۳.۵ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در بهمن ۱۴۰۴ با ماه مشابه سال ۱۴۰۳ نشان‌دهنده افزایش ۷ درصدی مقدار عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در بهمن ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل (دی) در حدود ۶ درصد افزایش داشته است.

    • امین IR ۱۸:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      زحمت نکشید مردم پول ندارن بخرن که کمبودها خودش رو نشون نمیده

