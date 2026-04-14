گام بزرگ AFC برای ۳۲ تیمی شدن لیگ نخبگان آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC، کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) مجموعهای از بهبودهای استراتژیک را برای معتبرترین رقابت باشگاهی قاره، یعنی لیگ قهرمانان آسیا الیت (ACL Elite)، پیشنهاد کرده است که در رأس آنها حرکت به سمت فرمت ۳۲ تیمی از فصل ۲۰۲۶/۲۷ قرار دارد.
اصلاحات بر تعهد AFC برای ترویج بیشتر فراگیری و برتری در سراسر قاره تأکید دارند، در حالی که مسیری سختگیرانهتر برای صعود به مرحله حذفی معرفی میشود.
محوریترین بخش این تحول، گسترش مرحله لیگ از ۲۴ به ۳۲ باشگاه شرکتکننده است. در ساختار جدید، رقابت همچنان به طور مساوی تقسیم میشود و ۱۶ تیم در هر یک از مناطق شرق و غرب حضور خواهند داشت. این افزایش مقیاس با هدف فراهم کردن فرصتهایی برای باشگاههای نخبه جهت رقابت با بهترینهای قاره طراحی شده است، در حالی که همزمان انگیزهای برای ارتقای استانداردهای حرفهایگری و عملکرد در لیگهای داخلی در سراسر آسیا ایجاد میکند.
معیارهای پیشرفت پس از مرحله لیگ که پس از فصل ۲۰۲۶/۲۷ اجرا خواهند شد، نیز برای افزایش اهمیت دور افتتاحیه بازنگری خواهند شد. با پایان مرحله لیگ، باشگاههایی که در هر منطقه رتبههای اول تا ششم را کسب کنند، مستقیماً به مرحله یکشانزدهم صعود میکنند. در انحراف قابل توجهی از فرمتهای قبلی، باشگاههایی که رتبههای هفتم تا دهم را کسب میکنند، حذف نخواهند شد، بلکه به مرحله حذفی جدیدی به نام پلیآف صعود خواهند کرد.
به عنوان پاداش برای عملکرد برتر در مرحله لیگ، باشگاه رتبهبندی بالاتر در هر جفتبندی—بهویژه تیمهای رتبه هفتم و هشتم—مزیت میزبانی را حفظ خواهند کرد. برندگان این دیدارهای پلیآف سپس سهمیههای باقیمانده در مرحله یکهشتم نهایی را کسب میکنند و تضمین میشود که هر جایگاه در مرحله لیگ تا آخرین روز بازیها اهمیت خود را حفظ کند.
به دلیل شلوغی تقویم رقابتهای جهانی در حال حاضر، مرحله پلیآف حذفی برای فصل ۲۰۲۶/۲۷ اجرا نخواهد شد و در حال حاضر برای معرفی در فصلهای بعدی برنامهریزی شده است.
این گسترش جدید، تعهد کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) را برای ارائه یک پلتفرم قارهای فراگیرتر و از نظر تجاری قابلاجراتر تقویت میکند. با گسترش نمایندگی جغرافیایی فوتبال نخبگان، AFC اطمینان حاصل میکند که لیگ قهرمانان آسیا (ACL Elite) در خط مقدم منظره جهانی فوتبال باقی بماند و برای هواداران و ذینفعان یک نمایش ورزشی برتر فراهم آورد.
تمامی تصمیمات باید پیش از اجرا توسط کمیته اجرایی AFC تصویب شوند.
