حریف تراکتور در بحران روحی؛ تلاش سوزا از بازسازی روحیه تیمی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال شباب الاهلی در حالی باید روز سه شنبه ۲۵ فروردین در شهر جده عربستان رو در روی تیم تراکتور ایران در مرحله یک هشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا قرار گیرد که شاگردان پائولو سوزا در آخرین دیدار خود در لیگ ادنوک امارات با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل العین نتیجه را واگذار کردند.
در همین حال رسانه عربی «۳۶۵scores» نوشت: کادرفنی شباب الاهلی به هدایت سرمربی پرتغالی پائولو سوزا، در تلاش است تا پیش از دیدار حساس مقابل تراکتور ایران در مرحله یکهشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا، از نظر روحی و فنی بازیکنان خود را به بهترین شرایط برساند. این مسابقه قرار است در عربستان سعودی برگزار شود.
سوزا در روزهای اخیر جلسهای ویژه با بازیکنان برگزار کرده و در آن پیامهای مهمی برای خروج تیم از وضعیت روحی نامطلوب پس از شکست در دیدار «الکلاسیکو» اخیر مقابل العین ارائه داده است.
در این دیدار، شباب الاهلی با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب العین شد و سرمربی پرتغالی تأکید کرده که این شکست باید کاملاً فراموش شود و تمرکز تیم فقط روی رقابتهای آسیایی باشد. او گفته است که دیدار با تراکتور «یک مسابقه کاملاً متفاوت» است و نیاز به تمرکز ۱۰۰ درصدی دارد.
سوزا همچنین بر ضرورت جداسازی کامل رقابتهای داخلی و آسیایی تأکید کرده و لیگ نخبگان آسیا را یکی از اهداف استراتژیک باشگاه دانسته است؛ رقابتی که هم برای باشگاه و هم برای هواداران اهمیت ویژهای دارد.
در بخش دیگری از صحبتهای او، از بازیکنان خواسته شده تا در دیدار پیشرو در شهر جده آرامش خود را حفظ کنند و اجازه ندهند فشارهای رسانهای و هواداری تمرکز آنها را تحت تأثیر قرار دهد. او تأکید کرده است که تنها با انضباط تاکتیکی و تمرکز بالا میتوان از سد حریف قدرتمند ایرانی عبور کرد.
سوزا همچنین با وجود فاصله چهار امتیازی با تیم صدرنشین لیگ امارات، همچنان به ادامه رقابت در لیگ داخلی امیدوار است و تأکید کرده که تیمش باید با کسب پیروزی در بازیهای آینده، روند بازگشت به کورس قهرمانی را آغاز کند.
شباب الاهلی در حال حاضر با ۵۲ امتیاز در رتبه دوم جدول لیگ امارات قرار دارد و در فاصله چند هفته مانده به پایان فصل، سرمربی این تیم امیدوار است موفقیت در آسیا به عنوان نقطه بازگشت روحی تیم عمل کند.
