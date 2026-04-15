کارشناس اماراتی: شباب الاهلی با ذهنیت برتر تراکتور را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال شباب الاهلی امارات و تراکتور ایران در مرحله یک هشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا شامگاه سه شنبه ۲۵ فروردین در شهر جده عربستان سعودی به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر صفر به سود نماینده امارات به پایان رسید تا آخرین تیم ایران در رقابت های آسیایی در فصل جاری از دور مسابقات کنار رود.

«عبدالله علی» کارشناس فوتبال امارات در گفتگو با شبکه ابوظبی اسپورت در رابطه با این بازی اظهار داشت: در این بازی فکر می‌کنم شباب الاهلی شخصیت خود را به‌خوبی در زمین مسابقه به حریف تحمیل کرد و توانست جریان بازی را در تمام دقایق در اختیار بگیرد.

وی افزود: این تیم همچنین از شرایط و برتری عددی ناشی از اخراج بازیکن تیم تراکتور به‌خوبی استفاده کرد و به نظر من پیروزی شباب الاهلی کاملاً شایسته و مستحق بود. شاید نتوان گفت این تیم دقیقاً همان سطحی را ارائه داد که انتظار داشتیم، اما در مجموع عملکرد قابل قبولی داشت.

این کارشناس ادامه داد: از نظر روانی و آماده‌سازی ذهنی، شباب الاهلی وضعیت بسیار خوبی در این مسابقه داشت. ما در زمین مسابقه شاهد انگیزه بالا و جنگندگی بازیکنان بودیم و در نهایت این تلاش منجر به یک پیروزی ارزشمند شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همواره در برنامه‌های مختلف تأکید کرده‌ایم که شباب الاهلی می‌تواند سطح توقعات را بالاتر ببرد و قابلیت آن را دارد که در مراحل پیشرفته‌تر این رقابت‌ها نیز حضور داشته باشد.