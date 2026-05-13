مقام آمریکا: به دلیل جنگ ایران، با کمبود بودجه و کاهش ذخایر مواجهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام آمریکایی به الجزیره گفت: ارتش آمریکا به دلیل عوامل مختلف از جمله جنگ با ایران، با کسری بودجه غیرمنتظره‌ای مواجه است.

بر اساس اعلام این رسانه، این مقام آمریکایی در این خصوص اضافه کرد: کسری بودجه بر ذخایر مهمات ارتش به دلیل جنگ با ایران تأثیر خواهد گذاشت. ذخایر مهمات به دلیل حمایت از اوکراین از سال ۲۰۲۳ کاهش یافت و با جنگ علیه ایران نیز به این کسری اضافه شد.

مقام آمریکایی به الجزیره گفت: ما بر تصویب بودجه دفاعی (نظامی) ۱.۵ تریلیون دلاری حساب می‌ کنیم، در غیر این صورت باید تصمیمات دشواری گرفته شود.

سناتور «باب داف» (Bob Duff) رهبر اکثریت سنا در ایالت کانکتیکات آمریکا دوشنبه از حیف و میل دارایی ها و اموال آمریکایی ها از سوی ترامپ و کابینه اش در جنگ افروزی علیه ایران به شدت انتقاد کرد.

این سناتور آمریکایی در این خصوص گفت: دولت ترامپ تاکنون حدود ۲۵ میلیارد دلار برای جنگ با ایران هزینه کرده است؛ رقمی که می‌ تواند بودجه یک سال کامل ایالت کانکتیکات را تأمین کند. جمهوری‌خواهان در واشنگتن به دنبال اختصاص یک میلیارد دلار برای ساخت «تالار رقص ترامپ» هستند؛ مبلغی که می‌ تواند هزینه کل نظام آموزش عالی کانکتیکات را برای یک سال پوشش دهد. با چنین پولی حتی می‌توان ۲ جت خصوصی خرید؛ رقمی که همچنین قادر است تمام هزینه‌ های وکلای مدافع عمومی در کانکتیکات را تأمین کند.

مارک کلی، سناتور ارشد آمریکایی هم در واکنش به تجاوز غیرقانونی آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران و درخواست بودجه بیشتر از سوی دولت ترامپ با این بهانه، ۳ روز پیش در مصاحبه با «سی‌ بی‌ اس نیوز» اعلام کرد: در این باره باید بگویم که پیرامون این موضوعات، هیچ چیزی اجتناب ناپذیر نیست. همیشه گزینه‌های دیگری هم هست که بتوان از آنها استفاده کرد. در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، توافق برجام غنی‌سازی ایران را در سطح پایینی نگه داشت؛ اما دونالد ترامپ این توافق را پاره کرد و به همین دلیل ما در این نقطه قرار داریم. درخواست یک و نیم تریلیون دلاری این دولت برای مصارف نظامی شوکه کننده است. زمانی که حدود ۵ و نیم سال پیش وارد سنا شدم، بودجه دفاعی آمریکا کمی بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار بود. الان دولت ترامپ ۲ برابر بودجه درخواست کرده است؛ یعنی تقریباً ۲ برابر مجموع هزینه دفاعی سایر کشورهای جهان.