به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد علوی رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مرمت بناهای تاریخی دارای آسیب جزئی در جنگ که در اختیار شهرداری بود، آغاز شده است، اظهار کرد: شیشه‌ها و پنجره‌هایی که آسیب دیده بود، مرمت شد و آلودگی‌های ایجاد شده در سطوح زدوده شد و این روند همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه برخی آثار با تخریب بیشتری مواجه شدند، خاطرنشان کرد: برخی دیگر نیز با تخریب ۱۰۰ درصدی رو به رو بودند که از جمله می‌توان به خانه امیرکبیر در میدان ارگ اشاره کرد. برای این موارد باید پیمانکار طراحی برای مرمت انتخاب شود و پس از تایید طرح در وزارت میراث فرهنگی می‌توانیم مرمت را آغاز کنیم.

علوی با تأکید بر اینکه ما برای مرمت این بناها مشکل اعتباری در مدیریت شهری نداریم، یادآور شد: در راستای پیشبرد بهتر امور باید بتوانیم از فضای همکاری بین نهادهای مالک این مجموعه‌ها و میراث فرهنگی استفاده کنیم و هماهنگی‌ها را سریعتر انجام دهیم که طرح مرمت تهیه و دنبال شود.

رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران گفت: در مواردی که ضربه اصلی به بنای تاریخی وارد نمی‌شود، فضا دست نخورده باقی می‌ماند تا کشورهای متخاصم در آینده حاشا نکنند که جنایتی مرتکب نشدند. تمام این اقدامات باید کنار هم پیش بروند که پیشبرد آن به همکاری‌ها بستگی دارد.

وی با اعلام اینکه دستورالعملی در شهرداری برای انتقال آثار به مخازن در صورت وقوع جنگ صادر شده بود، تصریح کرد: خوشبختانه انتقال آثار به مخازن به موقع و به خوبی اجرا شد. ما در کنار این اقدام، پرچم آبی یونسکو را نیز نصب کردیم اما دشمن نشان داد که به هیچ قاعده‌ای پایبند نیست.

علوی ادامه داد: برخی مجموعه‌ها مستقیم مورد اصابت قرار گرفتند؛ چراکه ۱۰۰ درصد تخریب شدند. همین نشان داد که دشمن ما به هیچ چیزی پایبند نیست و یونسکو و نهادهای بین‌المللی هیچ‌گونه کارایی ندارند. باید تحریم‌ها و تنبیه‌هایی در نظر گرفته شود که دیگر وقتی کشوری می‌خواهد تهاجمی انجام دهد به آثار تاریخی حمله نکند.

رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد: ما در مدیریت شهری تهران، بودجه لازم را برای مرمت بناهای آسیب‌دیده در جنگ پیش‌بینی کرده بودیم و مشکلی از این بابت وجود ندارد. ما همچنین اعلام کردیم که در صورت نیاز این رقم افزایش خواهد یافت.