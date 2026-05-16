دلیل لغو سفر والیبال نشسته به روسیه و بوسنی/ اعزام به عراق قطعی است

جلیل کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه توجه به شرایط تیم ملی والیبال نشسته که رقابت های قهرمانی جهان و انتخابی پارالمپیک را در پیش دارد جزو الویت های فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان به حساب می آید، در مورد برنامه های این تیم و به ویژه اردوی برون مرزی که به دلیل لغو سفر به روسیه و بوسنی، مبهم شده است، توضیح داد.

وی با تاکید بر اینکه به دنبال تشکیل تیم های ملی «الف» و «ب» والیبال نشسته مردان، اردوی آماده سازی دو تیم با نظارت هادی رضایی به عنوان مدیر فنی در دستور کار قرار گرفت، گفت: بازی های پاراآسیایی ناگویا و تکرار قهرمانی در این بازی ها که از اولویت های وزارت ورزش و کمیته ملی پارالمپیک هم به حساب می آید، قطعا اهمیت زیادی برای مان دارد اما پیش از آن رقابت های قهرمانی جهان را داریم و باید از حضور در آن نتایج لازم را بگیریم.

رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان با یادآوری اینکه تیم ملی والیبال نشسته ایران در دوره پیشین رقابت های قهرمانی جهان که به میزبانی بوسنی برگزار شد، به عنوان قهرمانی دست یافت و با این عنوان تنها سهمیه پارالمپیکی مسابقات را از آن خود کرد، ادامه داد: در دوره جدید رقابت های قهرمانی جهان که به میزبانی هانگژو برگزار می شود، هر دو تیم فینالیست صاحب سهمیه پارالمپیک می شوند با این حال برای مان مهم است که با بهترین عنوان و تکرار قهرمانی بتوانیم صاحب سهمیه شویم. این مهم مورد توجه و تاکید خودِ مربیان و بازیکنان والیبال نشسته هم است.

کوهپایه زاده تاکید کرد: تمام برنامه ریزی ها و حمایت ها از تیم ملی والیبال نشسته در همین راستا انجام می شود. در حد توان کمک های لازم را خواهیم داشت و شرایط موردنیاز را مهیا می کنیم تا این تیم با بهترین تدارکات و آمادگی لازم راهی چین شود.

وی در مورد اردوی برون مرزی برای تیم ملی والیبال نشسته و مهیا شدن بازی های تدارکاتی برای این تیم که به گفته هادی رضایی از سال ۲۰۱۸ انجام نشده است، به منتفی شدن سفر به روسیه و بوسنی و اعزام به عراق اشاره داشت و در مورد آنها توضیح داد.

رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان در مورد دلیل لغو سفر به روسیه و بوسنی که بر اساس دعوتنامه دریافتی از این دو کشور، در برنامه آماده سازی تیم ملی والیبال نشسته قرار داشت، گفت: روس ها خواستار میزبانی از والیبال نشسته ایران بودند و پاسخ مثبت ما را هم دریافت کرده بودند. حتی قرار بود ایران در هر دو بخش مردان و زنان تیم اعزامی داشته باشد. این سفر نسبت به بوسنی برای والیبال نشسته ایران در اولویت هم بود اما درمیانه راه روسیه در کل اجرای این برنامه و میزبانی از ایران را منتفی کرد.

وی تاکید کرد: در جریان مکاتبات تکمیلی برای این اعزام، روس ها اینگونه اعلام کردند که تشکیل این اردوی مشترک و دیدار با ایرانی ها از اولویت‌شان خارج شده و نمی توانند پذیرای ما باشند. اینگونه شد که این برنامه از دستور کار ما خارج شد.

کوهپایه زاده افزود: در مورد بوسنی هم به دلیل مسائل مربوط به سفارتخانه مشکل دریافت ویزا داریم. بوسنی برای برگزاری تورنمنت بین المللی خود در دهه اول خرداد، از تیم ملی والیبال نشسته ایران دعوت کرده بود اما به خاطر همین مشکل، قید این سفر هم زده شد.

رئیس فدراسیون والیبال نشسته در مورد جایگزین شدن سفر به عراق به جای روسیه و بوسنی و درصد قطعیت اجرای این برنامه نیز گفت: دعوتنامه سفر به عراق را دریافت کرده ایم، با آن موافقت شده است و تدارکات انجامش هم آغاز شده است. عراق از تیم های شرکت کننده در رقابت های قهرمانی جهان است و بر همین اساس می تواند حریف تدارکاتی خوبی باشد. با هر دو تیم «الف» و «ب» در این اردوی مشترک شرکت می کنیم. اعزام مورنظر خرداد انجام می شود و بازی های تدارکاتی هم همراه خواهد بود.