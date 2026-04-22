معرفی نامزدهای هنر انقلاب اسلامی در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا قانعی از معرفی نامزدهای هنر انقلاب اسلامی استان خبر داد و گفت: آیین اختتامیه و معرفی «چهره سال هنر انقلاب اسلامی استان فارس» امروز چهارشنبه ۲ اردیبهشت ساعت ۱۶:۳۰ در محل پردیس سینمایی تارخ شیراز برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت این رویداد و جایگاه هنر متعهد اظهار کرد: هنر انقلاب اسلامی، هنری پویا، برخاسته از بطن مردم و در خدمت آرمان‌های والای انسانی است. هنرمندان این عرصه با نگاهی هوشمندانه و متعهدانه، پاسداران هویت فرهنگی این مرز و بوم هستند.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی فارس افزود: برگزاری این آیین، فرصتی است تا ضمن ارج نهادن به تلاش‌های خالصانه هنرمندان، جریانی را تقویت کنیم که می‌کوشد ارزش‌های اصیل جامعه را با زبان فاخر هنر به تصویر بکشد و در مسیر جهاد تبیین گام بردارد.

لازم به ذکر است نامزدهای هر بخش به شرح زیر معرفی شده‌اند:

در بخش شعر:

سجاد حیدری قیری،هادی فردوسی، سارا رمضانی و پدرام اکبری به عنوان نامزدهای این بخش معرفی شده‌اند.

در بخش داستان:

راضیه احمدی، مهدی زارع و محمد قریشی نامزدهای دریافت عنوان چهره برتر در رشته داستان هستند.

در بخش روایت:

فاطمه رحیمی، طیبه فرید و فاطمه افضلی نامزدهای منتخب حوزه روایت را تشکیل می‌دهند.

در بخش هنرهای تصویری:

علی رحمانیان، سیاوش معصومی و سید علی غمخواری به عنوان نامزدهای برگزیده این عرصه معرفی شدند.

در بخش هنرهای نمایشی:

اصغر گروسی و مهدی دلال نامزدهای نهایی بخش هنرهای نمایشی هستند.

در بخش هنرهای تجسمی:

صولت‌اله باصری، محمدحسین اکبری و علی مصطفوی به عنوان نامزدهای شاخص این رشته رقابت می‌کنند.

در بخش سرود:

فاطمه محمدحسنی، عبدالله یزدانپناه و پیام جهان‌خواه نامزدهای برگزیده حوزه سرود را تشکیل می‌دهند.

در بخش هنر مردمی:

مجموعه‌های «یادمان یاس کبود شهرستان خفر»، «موکب انصارالمهدی (عج) شهرک سعدی» و «هیئت لبیک شهرستان زرقان» نامزدهای نهایی این بخش هستند.

در بخش مربی هنری:

همچنین در این آیین، از زینب کوزلی به عنوان مربی هنری تجلیل خواهد شد.

شایان ذکر است که در پایان این مراسم، از میان نامزدهای اعلام شده، چهره برتر هر رشته و همچنین تندیس ویژه «چهره سال هنر انقلاب اسلامی استان فارس» به منتخب نهایی اهدا خواهد شد.