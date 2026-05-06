به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم کرونی از برگزاری دورهی حرفهای کارگاههای زبان و ادب پارسی با عنوان «وطن پارسی» در فضای فرهنگی تاریخی شهر شیراز خبر داد و گفت: این رویداد علمی و ادبی که در روزهای ۲۳ و ۲۴ اردیبهشتماه برگزار میشود، به مناسبت اردیبهشت، ماه بزرگداشت دو ستاره درخشان ادب پارسی حکیم ابوالقاسم فردوسی و شیخ اجل سعدی شیرازی تدارک دیده شده تا بار دیگر بر پیوند ناگسستنی هویت ایرانی و زبان فارسی تأکید شود.
وی با اشاره به ضرورت پاسداری از میراث کهن زبان فارسی، اظهار داشت: این زبان تنها یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه ستون اصلی هویت فرهنگی و تاریخی ماست. در این دوره تلاش کردهایم با دعوت از استادان تراز اول کشور، ظرفیتهای بیبدیل این زبان را در عرصههای عرفان، حماسه و پایداری بازخوانی کنیم.
مدیر آفرینشهای ادبی حوزه هنری انقلاب اسلامی فارس افزود: در این محفل تخصصی، چهرههای شاخصی چون یوسفعلی میرشکاک با موضوع «زبان فارسی از خراسان تا فارس»، ناصر فیض با عنوان «فارسی، زبان پایداری»، دکتر قربان ولیئی با مبحث «گونهشناسی زبان و جهانِ عرفانی سعدی» و زهیر توکلی با موضوع «زبان فارسی و نقش آن در استمرار هویت ایرانی» به ارائه مطلب خواهند پرداخت.
کرونی تصریح کرد: برپایی کارگاه «وطن پارسی» در آستانه روز بزرگداشت فردوسی، یادآور مجاهدتهای حکیم طوس در زنده نگاه داشتن این زبان است کخ رمز همبستگی و شناسنامهی هر ایرانی در طول تاریخ بوده و خواهد بود.
نظر شما