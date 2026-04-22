«علی رحمانیان» چهره سال ۱۴۰۴ هنر انقلاب اسلامی فارس شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه در مراسم اختتامیه هفته هنر انقلاب اسلامی فارس ، علی رحمانیان از بخش هنرهای تصویری و از میان چهره‌های برگزیده هفت بخش هنری، به عنوان چهره برگزیده سال هنر انقلاب اسلامی فارس انتخاب شد.

برگزیدگان بخش‌های هفته هنر انقلاب اسلامی فارس

در بخش شعر، سجاد حیدری قیری،هادی فردوسی، سارا رمضانی و پدرام اکبری به عنوان نامزدها چهره هنر انقلاب اسلامی فارس معرفی شدند و از میان آنها سجلد حیدری قیری برگزیده برگزیده شد.

در بخش داستان، راضیه احمدی، مهدی زارع و محمد قریشی نامزدهای دریافت عنوان چهره برتر انقلاب اسلامی فارس شدند و از میان آنان راضیه احمدی برگزیده شد.

در بخش هنرهای تجسمی، صولت‌اله باصری، محمدحسین اکبری و علی مصطفوی به عنوان نامزد معرفی شدند و صولت الله باصری به عنوان چهره سال هنر انقلاب اسلامی در این بخش انتخاب شد.

در بخش ادبیات پایداری، فاطمه رحیمی، طیبه فرید و فاطمه افضلی نامزد شدند و از میان آنان، فاطمه رحیمی برگزیده شد.

در بخش مربی هنری، هیات داوران هیچ کس را شایسته عنوان چهره برتر هنر انقلاب اسلامی ندانست و تنها از زینب کوزلی به عنوان مربی هنری تجلیل شد.



در بخش سرود، فاطمه محمدحسنی، عبدالله یزدان‌پناه و پیام جهان‌خواه به عنوان نامزد انتخاب شدند و هیات داوران از میان این هنرمندان، فاطمه محمد حسنی را به عنوان چهره هنری انقلاب اسلامی فارس در این بخش معرفی کردند.



در این بخش از خانواده مسعود کریمیان هنرمندان استان فارسی رشته سرود که در حمله هوایی به دادگستری لارستان به شهادت رسید نیز تقدیر شد.



در بخش هنرهای نمایشی، اصغر گروسی و مهدی دلال به عنوان نامزد نهایی معرفی شدند و از میان این دو، اصغر گروسی برای اثر نمایشی به وقت سحر و آیینه در آیینه و تئاترهای خیابانی در جنگ ۱۲ روزه، برگزیده شد.



در بخش هنر مردمی، مجموعه‌های «یادمان یاس کبود شهرستان خفر»، «موکب انصارالمهدی (عج) شهرک سعدی» و «هیات لبیک شهرستان زرقان» به عنوان نامزدهای هنر انقلاب استان فارس انتخاب شدند و هیات داوران از میان آنها، یاس کبود خفر را برگزید.