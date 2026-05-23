فراخوان استانی عکس «وقتی ایران ایستاد» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه عکس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس با هدف ثبت و بازنمایی جلوه‌های مقاومت، همبستگی ملی و روایت تصویری روزهای حماسه و ایثار، فراخوان استانی جمع‌آوری و برگزاری نمایشگاه عکس با عنوان «وقتی ایران ایستاد» را منتشر کرد.

این فراخوان با محوریت وقایع و رخدادهای مرتبط با جنگ تحمیلی اخیر برگزار می‌شود و از تمامی عکاسان حرفه‌ای، خبری، مستند و فعالان عرصه عکاسی استان دعوت شده است آثار خود را برای حضور در این رویداد ارسال کنند.

بر اساس این فراخوان، محورهایی همچون تجمعات مردمی در شیراز و شهرستان‌های فارس، آیین‌های تشییع شهدا، حضور شبانه مردم در خیابان‌ها، جلوه‌های مقاومت و وحدت ملی، روایت‌های مستند از روزهای بحران، آثار جنگ در زندگی مردم، فعالیت گروه‌های جهادی و خدمات‌رسانی دستگاه‌های اجرایی و امدادی در شرایط جنگی مورد توجه قرار گرفته است.

در همین راستا، امیرحسین عبادیان مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس با اشاره به اهمیت ثبت هنرمندانه روزهای مقاومت و همدلی مردم، اظهار کرد: عکس، یکی از ماندگارترین ابزارهای روایت تاریخ است و امروز ثبت صحنه‌های ایثار، حضور مردمی و روحیه همبستگی ملی، بخشی از حافظه تصویری این روزهای کشور را شکل می‌دهد. تلاش داریم در این نمایشگاه، روایت صادقانه و مردمی از روزهای حماسه و پایداری به نمایش گذاشته شود.

شرکت در این فراخوان برای تمامی عکاسان استان فارس آزاد اعلام شده و عکاسان ملی که در استان فارس و با موضوعات مرتبط تولید اثر داشته‌اند نیز می‌توانند در این رویداد شرکت کنند. هر شرکت‌کننده مجاز است حداکثر ۱۰ اثر به صورت تک‌عکس یا مجموعه‌عکس ارسال کند.

آثار باید در قالب فایل دیجیتال JPEG و با کیفیت مناسب نمایشگاهی ارسال شوند. همچنین ویرایش آثار تنها در حد اصلاح نور، رنگ و کراپ مجاز بوده و استفاده تأثیرگذار از عناصر هوش مصنوعی یا دستکاری‌های غیرمستند پذیرفته نخواهد شد.

به تمامی آثار راه یافته به نمایشگاه گواهی حضور و هدیه نقدی تعلق خواهد گرفت همچنین از سه اثر برگزیده نیز تقدیر ویژه به عمل می‌آید.