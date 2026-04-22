تأسیسات گردشگری سمنان توسعه یافت؛ واحداقامتی وگردشگری جدید آماده پذیرش

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهریان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در سالن جلسات میراث فرهنگی سمنان اعلام کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌ها، تقویت خدمات در نخستین ماه سال ۱۴۰۵، دو واحد جدید از نوع تأسیسات تبدیلی به مجموعه تأسیسات گردشگری استان اضافه شد.

وی افزود: در این بازه زمانی، پروانه بهره‌برداری یک مجتمع گردشگری و یک واحد اقامتی از نوع خانه‌مسافر صادر شده است که هر دو از نمونه‌های تغییر کاربری بناهای موجود به کاربری گردشگری به شمار می‌روند.

معاون میراث فرهنگی استان سمنان با اشاره به اهمیت این طرح در توسعه صنعت گردشگری بیان کرد: راه‌اندازی این واحدها علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای فعالان این حوزه، به بهبود کیفیت خدمات رفاهی و اقامتی مسافران ورودی به سمنان کمک خواهد کرد و می‌تواند نقش قابل‌توجهی در افزایش رضایت‌مندی گردشگران داشته باشد.

طاهریان همچنین تسهیل فرآیندهای اداری را یکی از رویکردهای اصلی اداره‌کل عنوان کرد و خاطر نشان کرد: افزودن این دو مجموعه بخشی از برنامه ما برای حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و روان‌سازی صدور مجوزهای گردشگری است.

وی افزود: با احتساب این دو واحد، مجموع تأسیسات گردشگری فعال در استان افزایش یافته و انتظار می‌رود این روند در سال ۱۴۰۵ با استقبال سرمایه‌گذاران و رشد گردشگری داخلی و منطقه‌ای در سمنان ادامه پیدا کند.