کشف بیش از ۱۷ هزار کیلوگرم مواد مخدر در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زندی اظهار کرد: ۱۷ هزار و ۳۲۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی‌ توسط دستگاه‌های مقابله با عرضه مواد افیونی استان در سال ۱۴۰۴ کشف و ضبط شده که در مقایسه با سال پیش از آن ۹ درصد افزایش داشت.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی افزود: فرماندهی نیروی انتظامی، مرزبانی، اطلاعات، سپاه، بسیج، گمرک و سازمان زندان‌ها از جمله دستگاه‌های حوزه مقابله با عرضه مواد مخدر هستند که با حمایت دستگاه قضایی در کشف و ضبط این مواد مخدر نقش داشته‌اند.

وی ادامه داد: همچنین طی این مدت ۹۵ باند توزیع مواد مخدر نیز منهدم و ۹ هزار و ۹۵۰ خرده فروش دستگیر شدند.

زندی اظهار کرد: در این مدت حدود پنج هزار معتاد متجاهر نیز در سال گذشته جمع‌آوری و در مراکز ماده ۱۶ درمان وکاهش آسیب، نگهداری و ساماندهی شده‌اند.