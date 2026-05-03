کشف بیش از ۴۱ کیلوگرم مواد مخدر در هنگ مرزی تایباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ستاد محمد محمودی اظهار کرد: در راستای برخورد قاطع با قاچاقچیان مسلح مواد مخدر و ممانعت از ورود مواد مخدر به داخل خاک ج.ا.ایران و با عنایت به اخبار واصله مبنی بر ورود مواد مخدر ، مرزبانان با رعایت جوانب احتیاط اقدام به گشت زنی و پاکسازی حوزه نمودند.

فرمانده هنگ مرزی تایباد تصریح کرد: مرزبانان در حین گشت زنی در نقاط صفر مرزی متوجه حضور تعدادی از قاچاقچیان شده و بلافاصله اقدام به تیراندازی به سمت آنها می نمایند که موفق شدند در پاکسازی محل ۲عدد کوله حاوی ۱۸ بسته مواد مخدر از نوع تریاک به وزن ۱۸ کیلو و ۹۰۰ گرم و ۲۰ بسته مواد مخدر از نوع هرویین فشرده به وزن ۲۲ کیلو و ۱۵۰ گرم را کشف کنند.

وی با تاکید بر اینکه سلامت و امنیت جامعه خط قرمز مرزبانان است خاطرنشان کرد: برای ریشه کن کردن معضل مواد مخدر نیاز به همکاری همه آحاد جامعه و مسئولان است و مرزبانی با مخلان نظم و امنیت عمومی به ویژه سوداگران مرگ و قاچاقچیان افیونی برخورد قاطع و قانونی می کند و اجازه جولان به آنان را نخواهد داد.