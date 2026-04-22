آزادراه چالوس - رامسر در حال اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، جابر حسن‌زاده عصری چهارشنبه در اولین نشست شورای هماهنگی با اشاره به نقش مستقیم عملکرد وزارت راه و شهرسازی در رفاه و امنیت استان اظهار کرد: عملکرد راه و شهرسازی ارتباط مستقیم با ارتزاق مردم دارد و بنادر، فرودگاه‌ها، شبکه راه‌ها و پروژه‌های عمرانی ستون توسعه و امنیت جامعه هستند.

وی افزود: تخصیص بالاترین اعتبارات به پروژه‌های استان در سفر ریاست جمهوری نشان‌دهنده برنامه‌ریزی اصولی و عملکرد موفق وزارتخانه است و این موفقیت نتیجه تلاش مدیران، کارشناسان و کارکنان استان است.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران درباره پروژه‌های کلیدی گفت: پل سفید، محور دامغان، آزادراه رامسر-چالوس و آزادراه قزوین-الموت با استفاده از بودجه‌های ملی و منابع مولدسازی املاک وزارتخانه در حال اجرا هستند و پیشرفت قابل توجهی دارند.

وی در مورد منابع مالی پروژه‌ها نیز تصریح کرد: اعتبارات پروژه‌های عمرانی سال گذشته بالغ بر دو همت بود که امسال با افزایش قیمت‌ها به سه همت رسید و این منابع مستقیماً در پروژه‌های استان هزینه می‌شوند.

تمرکز بر توسعه کریدورهای اصلی و رفع گلوگاه‌ها

محسن محمدنژاد مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران با اشاره به برنامه‌های این سازمان اظهار کرد: تمرکز اصلی ما بر توسعه و بهینه‌سازی کریدورهای اصلی و فرعی استان است و کریدور شرق به غرب جمع‌کننده تمام جریان ترافیک استان بوده و محور سوادکوه به پایتخت به عنوان کریدور فرعی اهمیت ویژه دارد.

وی افزود: چهار قرارداد روکش آسفالت به ارزش حدود ۴۰۰ میلیارد تومان منعقد شده که دو قرارداد در محدوده غرب و دو قرارداد در محدوده مرکزی استان اجرا می‌شود و محور گلوگاه-دامغان نیز با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان آسفالت خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران درباره پروژه‌های پل‌سازی گفت: پل‌های سه راه جویبار-ساری و پل کشاورزیان در حال اجرا هستند و هدف از این پروژه‌ها کاهش گلوگاه‌ها و افزایش ایمنی و سرعت عبور و مرور کالا است و پیش‌بینی می‌شود پل‌های جدید تا شهریورماه آماده بهره‌برداری شوند.

مدیریت کاهش تراز آب در بنادر شمال

محمدعلی موسی‌پورگرجی مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد در خصوص کاهش تراز آب در بنادر شمال کشور گفت: مطالعات دقیق انجام شده تا طراحی پروژه‌ها متناسب با شرایط جدید اصلاح شود و گرمایش زمین یکی از عوامل اصلی این تغییرات است که نیازمند راهکارهای علمی و اجرایی دقیق است.

وی افزود: برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت ما هدفش پیشبرد پروژه‌ها بدون اختلال در عملیات بندری و رعایت ملاحظات ایمنی و محیط‌زیستی است و عملکرد سال گذشته نیز بر همین اساس انجام شد.