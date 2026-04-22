۹۴۰۰ مورد بازرسی از بازارهای لرستان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، با شروع جنگ تحمیلی رمضان، اکیپهای نظارتی و بازرسی معاونت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، به صورت شبانهروزی بازار استان را کنترل و مورد بازرسی قرار دادهاند.
۳۲ اکیپ نظارتی و ۹۴۰۰ مورد بازرسی در ۵۰ روز جنگ
ناصر طهماسبی، معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، بعدازظهر چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: ۳۲ اکیپ نظارتی در طول ۵۰ روز جنگ تحمیلی، ۹۴۰۰ مورد بازرسی را از سطح بازار استان انجام دادهاند.
وی ادامه داد: این بازرسیها با هدف نظارت بر قیمتها، کیفیت محصولات و جلوگیری از هرگونه تخلف صنفی صورت گرفته است.
بازرسی شبانهروزی از بازار محصولات کشاورزی و غذایی
طهماسبی با اعلام اینکه بازرسان سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان به صورت شبانهروزی و دقیق بازار محصولات کشاورزی و غذایی مردم عزیز را مورد سرکشی، بازدید و نظارت قرار میدهند، گفت: این نظارتها با هدف حفظ آرامش بازار و حمایت از حقوق مصرفکنندگان در شرایط حساس جنگ انجام میشود.
پتشکیل ۵۳۸ پرونده تعزیراتی به ارزش ۱۳۰ میلیارد ریال
معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان اعلام داشت: از تعداد بازرسیهای مذکور، ۵۳۸ فقره پرونده تعزیراتی به ارزش ۱۳۰ میلیارد ریال تشکیل شده است.
وی افزود: این پروندهها به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی ارسال شده و مراحل قانونی خود را طی میکنند.
۲۵ مورد جریمه و پلمپ و ۱۸ مورد کشف کالای قاچاق
طهماسبی در پایان گفت: در طول بازه زمانی ۵۰ روز گذشته، تعداد ۲۵ مورد جریمه و پلمپ واحدهای صنفی متخلف و تعداد ۱۸ مورد کشف کالای قاچاق صورت گرفته است.
وی بیان کرد: برخورد قاطع با متخلفان، نشاندهنده عزم جدی دستگاههای نظارتی برای حفظ حقوق مصرفکنندگان است.
نظر شما