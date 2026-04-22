به گزارش خبرگزاری مهر، وحید مجیدی در دیدار با استاندار زنجان، عملکرد استان در جنگ ۴۰ روزه را مورد ارزیابی قرار داد و بر لزوم تسریع بازسازی، جبران خسارت‌های ۳.۵ همتی استان و خدمت‌رسانی به آسیب‌دیدگان تأکید کرد.

وی با تقدیر از اقدامات سریع و مؤثر استانداری زنجان در دوران بحران بر نقش نظارتی دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در تسریع فرآیند بازسازی تأکید کرد و گفت: هدف ما این است که موانع موجود بر سر راه جبران خسارت‌های مردمی هرچه سریع‌تر رفع شود.

مجیدی افزود: گزارش‌های دقیق و میدانی از عملکرد استان، نشان‌دهنده تلاش شبانه‌روزی مجموعه مدیریت استان بوده که قابل تحسین است.

قائم‌مقام دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور گفت: دفتر بازرسی آمادگی کامل دارد تا با هماهنگی استانداری و سایر نهادهای ذی‌ربط، فرآیند تخصیص و توزیع اعتبارات بازسازی را پیگیری و نظارت کند تا حقوق حقه مردم استان زنجان به درستی ادا شود.

۷۰ نقطه استان زنجان در جریان حملات دشمن، مورد اصابت قرار گرفت

استاندار زنجان هم در این دیدار با ارائه گزارشی تفصیلی از عملکرد استان در دوران جنگ ۴۰ روزه، گفت: در جریان حملات دشمن، ۷۰ نقطه استان زنجان مورد اصابت قرار گرفت که خوشبختانه با آمادگی قبلی و مدیریت جهادی بحران، تلفات جانی به حداقل ممکن کاهش یافت.

محسن صادقی با اشاره به برآوردهای صورت‌گرفته از خسارت‌ها، افزود: مجموع خسارت وارده به استان زنجان در حوزه مسکن، واحدهای تجاری و زیرساخت‌ها، ۳.۵ همت (سه هزار و پانصد میلیارد تومان) برآورد شده است.

وی اضافه کرد: بر اساس گزارش بنیاد مسکن، یک هزار و ۴۳۷ واحد مسکونی و تجاری آسیب دیده که از این تعداد ۳۱ واحد به طور کامل تخریب شده که شهرستان‌های زنجان، ابهر و ایجرود بیشترین سهم خسارت را داشته‌اند.

استاندار زنجان در ادامه با قدردانی از حضور حماسی مردم و هماهنگی دستگاه‌های امدادی، اجرایی و نظامی، گفت: وحدت ملی و انسجام بین قوا رمز اصلی پیروزی در این جنگ نابرابر بود.

وی اظهار داشت: از همان ساعات اولیه، ستاد مدیریت بحران استان را فعال کردیم و هیچ نقطه‌ای بدون پوشش امدادی نماند.