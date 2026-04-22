به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شاهین فر، گفت: تفاهمنامه اقدام مشترک بازآفرینی شهری بین شهرداری زنجان و اداره کل راه و شهرسازی استان با هدف تأمین مالی پروژههای عمرانی و فرهنگی از محل عایدات پروژه محور شهید دلجویی و داودقلی منعقد شد.
وی با اشاره به امضای تفاهم نامه ۴ همتی اقدام مشترک بازآفرینی شهری زنجان بین شهرداری زنجان و اداره کل راه و شهرسازی استان بیان داشت: این تفاهمنامه با هدف۸ تأمین مالی پروژههای عمرانی و فرهنگی از محل عایدات پروژه محور شهید دلجویی و داودقلی منعقد شده و طرفین در مطالعه، طراحی، تملک، احداث و تأمین اعتبار مشارکت خواهند کرد.
شاهین فر ابراز کرد: این تفاهمنامه در سفر وزیر راه و شهرسازی به استان زنجان تنظیم و پس از طی روال اداری در سال جاری به امضا رسید.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان،پروژههای مشمول این تفاهمنامه را شامل جابجایی کوی فاطمیه، تملک املاک طرح فضای سبز، تعریض معابر متعدد، تکمیل سبزه میدان، احداث بوستانهای دهخدا و شهر، اجرای پروژه شهیدان کریمی و احداث کاربریهای فرهنگی و ورزشی اعلام کرد و افزود: منابع مالی این پروژهها به میزان ۵۰ درصد توسط شهرداری و ۵۰ درصد توسط اداره کل راه و شهرسازی از محل عایدات دو پروژه مذکور به ارزش نزدیک به ۲ همت تأمین میشود.
شاهین فر گفت: با انعقاد این تفاهمنامه، مجموع اعتبار پروژههای یاد شده و سایر پروژههای مورد نیاز شهر به حدود ۴ همت میرسد.
