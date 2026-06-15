سقوط بیش از ۵ درصدی نفت با خبر توافق اولیه ایران و آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه به پایین‌ترین سطح خود از ماه مارس رسید؛ اتفاقی که پس از اعلام دستیابی ایران و آمریکا به توافق اولیه برای پایان جنگ و از سرگیری حمل‌ونقل از طریق تنگه هرمز رخ داد.

بر این اساس، قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با کاهش ۴ دلار و ۱۴ سنت معادل ۴.۴۷ درصد به ۸۳ دلار و ۱۹ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با افت ۴ دلار و ۷۸ سنتی معادل ۵.۶۳ درصد، در سطح ۸۰ دلار و ۱۰ سنت معامله شد.

شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان که کشورش نقش میانجی در مذاکرات را ایفا کرده است اعلام کرد ایران و آمریکا قرار است روز جمعه تفاهم‌نامه‌ای را در سوئیس امضا کنند. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا نیز اعلام کرده است تنگه هرمز بدون عوارض بازگشایی خواهد شد و محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران پایان می‌یابد.

گزارش رسانه‌های ایرانی نیز حاکی از آن است که پیش‌نویس توافق، بازگشایی تنگه هرمز را طی ۳۰ روز و تحت ترتیبات ایران پیش‌بینی کرده است.

تنگه هرمز که حدود یک‌پنجم عرضه جهانی نفت و گاز طبیعی مایع از آن عبور می‌کند، طی بیش از سه ماه گذشته به‌طور مؤثر بسته شده و موجب کاهش عرضه جهانی انرژی شده بود.

در همین حال سرمایه‌گذاران با احتیاط در حال ارزیابی سرعت بازگشت تولید و صادرات نفت کشورهای خاورمیانه پس از خسارت‌های ناشی از جنگ هستند و این موضوع همچنان یکی از عوامل تعیین‌کننده مسیر بازار نفت به شمار می‌رود.

برخی تحلیلگران معتقدند با وجود کاهش قیمت‌ها، عدم قطعیت درباره مذاکرات آینده و برنامه هسته‌ای ایران می‌تواند مانع از افت شدیدتر قیمت نفت در کوتاه‌مدت شود.