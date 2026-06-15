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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۱

سقوط بیش از ۵ درصدی نفت با خبر توافق اولیه ایران و آمریکا

سقوط بیش از ۵ درصدی نفت با خبر توافق اولیه ایران و آمریکا

قیمت جهانی نفت پس از انتشار خبر دستیابی ایران و آمریکا به توافق اولیه برای پایان درگیری‌ها و بازگشایی تنگه هرمز به پایین‌ترین سطح چند ماه اخیر رسید.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه به پایین‌ترین سطح خود از ماه مارس رسید؛ اتفاقی که پس از اعلام دستیابی ایران و آمریکا به توافق اولیه برای پایان جنگ و از سرگیری حمل‌ونقل از طریق تنگه هرمز رخ داد.

بر این اساس، قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با کاهش ۴ دلار و ۱۴ سنت معادل ۴.۴۷ درصد به ۸۳ دلار و ۱۹ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با افت ۴ دلار و ۷۸ سنتی معادل ۵.۶۳ درصد، در سطح ۸۰ دلار و ۱۰ سنت معامله شد.

شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان که کشورش نقش میانجی در مذاکرات را ایفا کرده است اعلام کرد ایران و آمریکا قرار است روز جمعه تفاهم‌نامه‌ای را در سوئیس امضا کنند. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا نیز اعلام کرده است تنگه هرمز بدون عوارض بازگشایی خواهد شد و محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران پایان می‌یابد.

گزارش رسانه‌های ایرانی نیز حاکی از آن است که پیش‌نویس توافق، بازگشایی تنگه هرمز را طی ۳۰ روز و تحت ترتیبات ایران پیش‌بینی کرده است.

تنگه هرمز که حدود یک‌پنجم عرضه جهانی نفت و گاز طبیعی مایع از آن عبور می‌کند، طی بیش از سه ماه گذشته به‌طور مؤثر بسته شده و موجب کاهش عرضه جهانی انرژی شده بود.

در همین حال سرمایه‌گذاران با احتیاط در حال ارزیابی سرعت بازگشت تولید و صادرات نفت کشورهای خاورمیانه پس از خسارت‌های ناشی از جنگ هستند و این موضوع همچنان یکی از عوامل تعیین‌کننده مسیر بازار نفت به شمار می‌رود.

برخی تحلیلگران معتقدند با وجود کاهش قیمت‌ها، عدم قطعیت درباره مذاکرات آینده و برنامه هسته‌ای ایران می‌تواند مانع از افت شدیدتر قیمت نفت در کوتاه‌مدت شود.

کد مطلب 6860609
طیبه بیات

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