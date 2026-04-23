به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عبدالعظیم بهفر اظهار کرد: همه فرآیندهای صدور مجوز ثبت مواد اولیه وارداتی و تولیدی شامل گندم کامل، گندم پرک، گندم پوستکنده، جو، جو پرک و جو پوستکنده فقط از طریق سامانه https://irc.ttac.ir و با ورود مسئول فنی شرکتهای واردکننده به بخش «غذایی و آشامیدنی» قابل انجام است.
وی تأکید کرد: مسئولیتهای شرعی، قانونی، حقوقی، کیفری، معنوی و همچنین تضمین اصالت و سلامت کالا، کماکان بر عهده مسئول فنی و صاحبان امضای مجاز و صاحب کالا شرکتها بوده و به قوت خود باقی است.
مدیرکل امور فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو افزود: راهنمای «ثبت درخواست پروانه فرآوردههای غذایی و آشامیدنی - کارتابل مسئول فنی» و راهنمای «ثبت برند غذایی و آشامیدنی» در سامانه مدیریت پروانهها، بخش صدور پروانه مستندات، پنل مستندات، در دسترس کاربران قرار دارد.
بهفر خاطرنشان کرد: درخواستهای ثبت و صدور پروانه ساخت و ورود اقلام فوقالذکر در سامانه قدیم، قابل بررسی نخواهد بود و همه ذینفعان اعم از مسئولین فنی و مدیران عامل شرکتهای تولیدکننده و واردکننده مواد غذایی و آشامیدنی، میبایست فرآیندهای مربوطه را صرفاً از طریق سامانه جدید پیگیری نمایند.
