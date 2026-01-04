آقاپور کاظمی: ۲۰۰ هزار تن گوشت و مرغ در بازار مازندران عرضه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپور کاظمی عصر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با ارائه آمار عملکرد نظارتی این اداره کل در زمینه تولید فرآوردههای خام دامی، اعلام کرد: در مدت ۹ ماهه سال جاری، نظارت بهداشتی دامپزشکی در کلیه کشتارگاههای دام و طیور استان بهصورت تماموقت و دقیق انجام شده است.
وی افزود: در این دوره، ۱۰۴ میلیون و ۴۱۹ هزار قطعه طیور در کشتارگاههای تحت نظارت بهداشتی و شرعی ذبح شد که از این تعداد، ۱۹۱ میلیون و ۸۹۲ هزار کیلوگرم گوشت مرغ سالم، استحصال و روانه بازار مصرف شد.
مدیرکل دامپزشکی مازندران با اشاره به عملکرد بخش دامهای سنگین و سبک، تصریح کرد: در همین بازه زمانی، ۱۸۰ هزار و ۲۱۱ رأس گوسفند و بره، ۴۰ هزار و ۵۳۱ رأس بز و بزغاله و ۳۵ هزار و ۷۲۶ رأس گاو و گوساله در کشتارگاههای استان کشتار شده و در مجموع ۱۱ میلیون و ۲۷۳ هزار کیلوگرم گوشت قرمز سالم از این دامها به دست آمده است.
آقاپور کاظمی با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه و سختگیرانه دامپزشکی در قبال فرآوردههای غیراستاندارد، خاطرنشان کرد: حساسیت بالا در کنترل بهداشتی موجب شد تا ۷۲۷ هزار و ۷۰۲ قطعه لاشه طیور و مقداری از لاشه دامها، در مجموع به وزن ۸۲ هزار و ۸۸۹ کیلوگرم، به دلیل عدم انطباق با معیارهای بهداشتی، ضبط و معدوم شود. این اقدام قاطع، نشاندهنده عدم مماشات با سلامت مردم است.
وی در پایان گفت: اداره کل دامپزشکی مازندران با نظارت میدانی مستمر، نمونهبرداریهای آزمایشگاهی، کنترل تمام مراحل کشتار و بازرسیهای پیش و پس از کشتار همواره در خط مقدم تأمین سلامت فرآوردههای خام دامی قرار دارد و این روند با قوت ادامه خواهد داشت.
